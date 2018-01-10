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Россияне назвали главных врагов государства‍

13:18 10.01.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Доля россиян, считающих, что у сегодняшней России есть враги, снизилась до 66% с 80% в сентябре 2015 года, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). За ними следуют бывшие советские республики (10%) и Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», собрали по 4% голосов.

Меньше респонденты опасаются террористов, стран Дальнего Востока, коррупции (по 3%), «оппозиции / пятой колонны / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального» и олигархов (по 2%). «Русофобы/западники», президент Владимир Путин, либералы и сионисты получили по 1% голосов и менее.

В опросе, проведенном 1–5 декабря, приняли участие 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По результатам другого опроса, проведенного в конце 2017 года, современной Россией гордятся 67% жителей страны. Противоположные чувства испытывает каждый четвертый россиянин (26% процентов). Четыре года назад эти показатели составляли соответственно 53% и 40%.

72% респондентов считают, что Россия в настоящее время является великой державой, 22% считают наоборот.

Темы: Россия, Рейтинги, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 23:32
Гость: славянин

Главный враг России сама сегодняшняя власть, власть инородцев и олигархическо-воровских кланов, власть либерал-троцкистов, они же компрадоры, они же космополиты, они же Пятая колонна, власть вывозящая все финансы на Запад, власть ненавидящая наш русский народ.
10.01.2018, 22:13
Гость: Парацельс

Агрессия. Очень много агрессии. В обществе очень много агрессии. Это следствие криминальной модели поведения закрепившейся в общественном сознании и проникшей уже в менталитет. Это страшно. Это превращает нас в зверей. Это делает нас изгоями в окружающем мире.
Обычные люди берут пример с тех, у кого больше власти, стремятся быть на них похожими. Не секрет, что во власти очень много криминалитета. Скорее всего она вся целиком состоит из криминалитета. Вы ребята - два в поле не воина)) Вы хорошие ребята, но проблема решается сверху. Тотальным "уничтожением" криминалитета.
10.01.2018, 20:32
Гость: настоящему дураку

просто ответь почему ты противопоставил Грудинина - пу ? выше ни о ком конкретном не говорилось.ты мог и навального и ксюшу ведь назвать,ан нет.)) чуешь кто по настоящему полезен для России и опасен для кооператива.
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