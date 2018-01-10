Россияне назвали главных врагов государства‍

Доля россиян, считающих, что у сегодняшней России есть враги, снизилась до 66% с 80% в сентябре 2015 года, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). За ними следуют бывшие советские республики (10%) и Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», собрали по 4% голосов.

Меньше респонденты опасаются террористов, стран Дальнего Востока, коррупции (по 3%), «оппозиции / пятой колонны / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального» и олигархов (по 2%). «Русофобы/западники», президент Владимир Путин, либералы и сионисты получили по 1% голосов и менее.

В опросе, проведенном 1–5 декабря, приняли участие 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По результатам другого опроса, проведенного в конце 2017 года, современной Россией гордятся 67% жителей страны. Противоположные чувства испытывает каждый четвертый россиянин (26% процентов). Четыре года назад эти показатели составляли соответственно 53% и 40%.

72% респондентов считают, что Россия в настоящее время является великой державой, 22% считают наоборот.