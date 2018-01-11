МИД отреагировал на запрет трансляции российских передач в Молдавии

Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В среду соответствующий закон утвердил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По ее словам, "то, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения".

"Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.