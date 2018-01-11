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МИД отреагировал на запрет трансляции российских передач в Молдавии

11:52 11.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В среду соответствующий закон утвердил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По ее словам, "то, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения".

"Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Темы: Молдавия, СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 17:23
Гость: Задолбало постоянное унижение

Вы просто не прывыкли так долго стоять на ногах!Расслабтесь и займите своё изначальное положение.И не надо перечить!В ваших же интересах,иначе когда начнутся психоэмоциональные припадки в положении стоя,это приведет к непоправимым последствиям,где кости головы, учитывая высоту падения, просто расколятся на части и наступит биологическая смерть.Ваши кости головы этого хотят?
11.01.2018, 16:19
Гость: крик души

МИД отреагировал - это если Молдавию запретить. А остальное не реакция, а жевание соплей, в чём нынешняя власть очень преуспела. Задолбало постоянное унижение терпеть от всяких сверчков и пр. Что там ВВП насчёт великой России говорил? Россия, конечно, будет великая, но без едресни и пр. сволочи
11.01.2018, 15:46
Гость: Языком молоть -не мешки ворочать.

Плитку ты за них класть будешь?
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