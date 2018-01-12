Железная хватка депутата Бориса Пайкина: скупка торговых центров в обеих столицах вошла в систему

Деятельность брянского депутата и по совместительству петербургского олигарха Бориса Пайкина вызывает много вопросов

В декабре прошлого года стало известно, что компании Fort Group, которая принадлежит Пайкину, будут проданы московские торговые центры общей площадью более 400 тысяч квадратных метров: три «Золотых Вавилона», «Гудзон» и «Пятой авеню». По сообщению газеты «Коммерсант», ТЦ принадлежали девелоперу Immofinanz из Австрии, а стоимость портфеля акций летом оценивалась в 1,068 млрд евро. Стоит отметить, что к этой сделке интерес проявляли компании O1 Group Бориса Минца и Avica. Однако их остановила высокая цена.

А вот для Пайкина миллиарды евро не показались слишком большой стоимостью. Ведь скупать торговые центры стало его характерной чертой: в Петербурге холдингу Fort Group принадлежат «Французский бульвар», «Родео драйв», «Сити-молл», плюс к этому «Академ Парк», «Южный полюс», «Рыбацкий», которые были приобретены в 2009 году. В целом компания владеет более 580 000 квадратных метров коммерческой недвижимости, куда входят 11 ТЦ и Бизнес-центр FORT TOWER. Кроме того, Fort Group является владельцем элитного жилого дома Brilliant House. Видимо, для депутата Пайкина этого оказалось мало, поэтому он и начал скупать торговые центры в Москве.

Но возникает закономерный вопрос о том, откуда у депутата, который представляет в Госдуме Брянскую область, огромное состояние на такие приобретения? Причем стоит иметь в виду, что головная компания холдинга «Форт Групп Менеджмент» оказалась убыточной.

Очевидно, что депутат-олигарх не собирал последние деньги на приобретение торговых центров ни сейчас в Москве, ни раньше в Петербурге. В подтверждение этому есть публикации в СМИ, где сообщается о выделении инвестиционной компанией Sberbank CIB 901 миллиона евро холдингу Fort Group для сделки с австрийской Immofinanz. Интересно, что в «Сбербанке» эту сделку назвали «третьей по величине за всю историю российского рынка недвижимости».

Почему несмотря ни на что инвесторы увидели в Пайкине платежеспособного заемщика, неизвестно, но есть предположение, что олигарх мог воспользоваться своим депутатским положением. Кроме этого, бизнесмен отличился железной хваткой еще во время возведения олимпийских объектов в Сочи. Тогда он в качестве руководителя строительного объекта регулярно жаловался на нехватку финансовых средств, которые впоследствии исчезали со счетов. Но Пайкин пропал еще до того, как стройку закончили.



