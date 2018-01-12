Жителям России пригрозили заварить мусоропроводы

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил заварить мусоропроводы, эту идею он высказал в своем интервью изданию РБК.

По мнению Донского, такая мера может способствовать тому, что в России заработает система раздельного сбора мусора. Стимулировать население к раздельному сбросу мусора можно разными способами, считает он.

«Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить», - заявил Донской, добавив, что есть несколько способов понять, жильцы каких квартир и домов выбрасывают мусор раздельно, «в конце концов, камеры могут поставить».

В Госдуме данная инициатива не нашла поддержки. Так, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что можно найти массу менее радикальных методов стимулирования людей.

«Я категорически против. Можно людей простимулировать и без всякого заваривания мусоропровода. Люди с удовольствием это будут делать, если их простимулировать. Бумагу будут сдавать, как сдавали раньше макулатуру в обмен на книжки, например. Это просто организационные моменты, не более того», - сказала она.

Ранее Донской говорил, что на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около 10 лет. Кроме того, его министерству придется потратить порядка 8 мдрд рублей на то, чтобы ликвидировать ущерб от неправильного хранения мусора.