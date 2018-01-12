Госдума приняла законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность иностранных СМИ-иноагентов.

Авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Предусматривается, что материалы или сообщения, созданные или распространяемые иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента или учрежденным им российским юридическим лицом, вне зависимости от способа и формы распространения на территории РФ, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», - говорится в пояснительной записке.

Действующим законом предусмотрено, что в случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иноагента, им должно быть учреждено российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Законопроектом предусматривается, что российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, должно быть учреждено в течение одного месяца со дня признания иностранного СМИ, выполняющим функции иноагента. При этом если им же учреждено российское юридическое лицо, то в месячный срок со дня признания его СМИ-иноагентом оно должно уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о ранее учрежденном российском юридическом лице.

Инициативой предлагается предусмотреть возможность применения к российскому юрлицу, выполняющему функции иноагента, положений федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Документом предусматривается, что в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации об отсутствии указания в материалах и сообщениях, распространяемых владельцами информационных ресурсов, законопроектом предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию.

Также предлагается определить порядок ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юрлица в случае нарушения названными лицами установленного порядка деятельности.

Законопроектом устанавливается, что иностранное средство массовой информации, до вступления в силу законопроекта, признанное выполняющим функции иностранного агента, в случае отсутствия ранее учрежденных российских юридических лиц обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца.