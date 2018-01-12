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Госдума приняла законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов

14:16 12.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность иностранных СМИ-иноагентов.

Авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Предусматривается, что материалы или сообщения, созданные или распространяемые иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента или учрежденным им российским юридическим лицом, вне зависимости от способа и формы распространения на территории РФ, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», - говорится в пояснительной записке.

Действующим законом предусмотрено, что в случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иноагента, им должно быть учреждено российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Законопроектом предусматривается, что российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, должно быть учреждено в течение одного месяца со дня признания иностранного СМИ, выполняющим функции иноагента. При этом если им же учреждено российское юридическое лицо, то в месячный срок со дня признания его СМИ-иноагентом оно должно уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о ранее учрежденном российском юридическом лице.

Инициативой предлагается предусмотреть возможность применения к российскому юрлицу, выполняющему функции иноагента, положений федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Документом предусматривается, что в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации об отсутствии указания в материалах и сообщениях, распространяемых владельцами информационных ресурсов, законопроектом предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию.

Также предлагается определить порядок ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юрлица в случае нарушения названными лицами установленного порядка деятельности.

Законопроектом устанавливается, что иностранное средство массовой информации, до вступления в силу законопроекта, признанное выполняющим функции иностранного агента, в случае отсутствия ранее учрежденных российских юридических лиц обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца.

Темы: Блоги-СМИ в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 21:06
Гость: P.S.

"Потомки недобитых кулаков не только отомстили всем «коммунистам», «свергнув» советскую власть.
Два негодяя совершили то, что не удалось сделать Гитлеру.
Они разрушили великое русское государство, которое создал Петр I, а возвеличил и отстоял Иосиф Сталин.
Что дед Горбачева (по линии отца), имея частное хозяйство, в период нэпа занимался торговлей, и, видимо, небезуспешно.
Поэтому даже в годы коллективизации он не вступил в колхоз, а остался единоличником.
В 2005 году Горбачев так рассказывал свою родо­словную корреспонденту «Ставропольской правды» Ефиму Куцу:
«Самое удивительное, что один дед у меня – по линии матери, вернувшись с Первой мировой войны с зарядом ереси, которую с фронта приносили солдаты, был создателем коммун, колхозов. Коммунист. Второй дед был другим...И тут один дед стал строителем колхоза... Другой дед – Андрей – в колхоз не пошел. Единоличником остался. Отец мой, сын деда Андрея, стал на его сторону».
От раскулачивания семью спасло то, что отец матери Горбачева, являвшийся председателем колхоза, сам руководил раскулачиванием и поэтому своего родственника не выслал.
Но в 1934 году деда-единоличника все же отправили «на лесоповал» в Иркутскую область, по словам самого Горбачева, за невыполнение плана «по посеву площадей, который устанавливается государством для единоличников».
Скорее всего, причиной стала неуп­лата налога, и поэтому его освободили досрочно.
12.01.2018, 19:48
Гость: Жад

1. Если, скажем, какая-нибудь "Свобода" будет сознаваться, что она - иностранный агент, это так ей помешает! Вроде "Голоса Америки", сообщающего, что он, оказывается, из Америки...
Для реального препятствования деятельности таких агентов на них необходимо накладывать серьёзные ограничения, а не просто заставлять их сообщать об их иностранном статусе. Для многих из них это будет лишь дополнительной рекламой и "Знаком Качества".
2. Деятельность забугорных НКО и НПО не ограничивается СМИ. Но у нас те из них, которые, например, занимаются (совместно с ВШЭ) "реформированием" системы образования или продвижением всевозможных ЛГБТ/феминизма/гендерщины/ювенальщины, считаются представителями "гражданского общества", в благостном партнёрстве с частными и государственными структурами определяющими направления и перспективы. Ох, они там наопределяют...
12.01.2018, 18:14
Гость: Госдума много думает

Усерднее всего регулируется русский вопрос в РФ. Никаких СМИ, его поднимающих, не осталось. Похоже, русаки признаны иностранцами. Из гимна русь уже давным-давно выброшена. Осталось лишь слегка название страны поменять.
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