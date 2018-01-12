Виновным в ДТП с въехавшим в подземный переход автобусом назвали водителя

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по факту наезда автобуса марки «ЛиАЗ» на пешеходов на остановке общественного транспорта в подземном переходе у станции метрополитена «Славянский Бульвар».

Сообщается, что следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, 10 человек получили различные телесные повреждения.

Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период.