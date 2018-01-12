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Виновным в ДТП с въехавшим в подземный переход автобусом назвали водителя

17:28 12.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по факту наезда автобуса марки «ЛиАЗ» на пешеходов на остановке общественного транспорта в подземном переходе у станции метрополитена «Славянский Бульвар».

Сообщается, что следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, 10 человек получили различные телесные повреждения.

Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период.

Темы: Происшествия, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 21:59
Гость: МАМИ

Сейчас входя в автобус я обращаю внимание на место водителя и ищу эти три пресловутые кнопки D-N-R. Большего маразма в конструкции я не встречал. На одной машине рычаг как в легковых, на других то клавиши перекидные, то кнопки, где светятся, где нет. Сегодня я их так и не разглядел потому, что они на панели просто рассыпаны ( штук 20-25) , все одинаковые, какие то светятся какие то нет. Причем все автобусы зелененькие ЛиАЗы, но двух одинаковых приборных панелей не найти. Причем того красивого и эргономичного места водителя, что было показано на фото в первых репортажах, я так и не встретил. Такое впечатление, что собирали из разных наборов детских конструкторов, какие кнопки нашли такие и ставили. Ничего удивительного, что водитель впервые севший за руль именно той машины перепутал все, что можно и въехал в переход в критической ситуации. Вы присмотритесь к водительским местам, это чума какая то. Кроме всего еще ходят волжские, беларусские автобусы, Икарусы и встречал синие Мерседесы. Ясно, что в парках бардак, никто не контролирует навыки водителя на конкретной машине. Все как всегда , если гниет голова то, что с хвоста спрашивать ? На хвост все и свалят.
12.01.2018, 19:33
Гость: Настоящий патриот

Но мы то знаем, что это не так!
12.01.2018, 19:00
Гость: прохожий

Исследовали все узлы и системы автобуса,что здесь непонятного?Лишь бы что нибудь брякнуть.
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