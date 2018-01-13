Трамп назвал Гаити своим именем

Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности

Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать.

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Что объединяет Россию и Гаити? То, что в представлениях американского Госдепа это страны, перед поездками в которые нужно десять раз подумать – они отнесены к третьей из четырех категорий, на которые Вашингтон разделил весь мир (четвертая – ехать не рекомендуется).

Россия в этом смысле чуть лучше Гаити – она отнесена к подкатегории стран, лишь часть территории которых небезопасна для американских туристов. В нашем случае это Северный Кавказ – ну а в случае с Гаити вся территория считается не самой пригодной для путешествий.

Вообще в мире, по мнению Госдепа, полностью безопасных для американцев стран совсем не много – что-то в районе 50 (то есть четверть от существующих). И это совсем не те страны, о которых можно было бы подумать – да, «чисты» Канада и Австралия, Швейцария и Швеция, Аргентина и Япония, но Великобритания, Франция, Германия и Италия отнесены ко второй категории: в ходе посещения нужно проявлять «повышенную осторожность». Причина – теракты.

На этом фоне все пять стран постсоветской Средней Азии, Прибалтика и даже Белоруссия оцениваются Госдепом как более спокойные (да и вся Восточная Европа в целом). Украина попала в ту же категорию, что и Западная Европа – в подгруппу с частью «небезопасных территорий» (понятно, что имеется в виду Донбасс).

Но вот Россию – вместе, кстати, с Турцией, Венесуэлой и Пакистаном - отнесли к третьей, тревожной. Что, естественно, вызвало едкие комментарии российского МИДа: так, Мария Захарова отметила, что в предостережении Госдепа «Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить и где «ситуация может измениться в любое время»:

«Это очередное ничем не подкрепленное утверждение, задача которого – культивировать в простых американцах животный страх перед Россией. Главная угроза в РФ, по мнению Госдепа – терроризм... Далее, Госдеп заявляет, что «американцы в РФ подвергаются насилию». Назовите то место в России, где американцам бы делали больно или хотя бы нехорошо? Мы перевернули все архивы и таких фактов не знаем. Статистика говорит о росте количества американских граждан, въезжающих в Россию с туристической целью, свыше двухсот тысяч за прошлый год».

Впрочем, комментарии нашего МИДа вряд ли кто-то заметил в США – потому что там разгорелся страшный скандал вокруг очередного «расистского» высказывания Дональда Трампа. Президент США тоже говорил о поездках – только вот не из Америки, а в Америку.

В США каждый год приезжает миллион как легальных, так и нелегальных мигрантов со всего света – с одной стороны, это страна, созданная мигрантами, но с другой, ее изношенная инфраструктура и находящееся в кризисе общество уже не выдерживают такой объем новичков, особенно в нелегальной их части.

Одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа как раз и состояло в том, чтобы ограничить и упорядочить миграцию – и в целом, но особенно из стран Латинской Америки и мусульманского мира. Трампу весь год не дают это сделать – его указы оспаривают, а законопроекты тормозят в Конгрессе. Президента это злит – но он не отказывается ни от планов строительства мексиканской стены, ни от желания навести порядок с миграцией.

И вот на днях, 9 января, Трамп проводил совещание с министрами и конгрессменами – обсуждались как раз новые законопроекты по миграции, которые Белый дом сейчас согласовывает с Конгрессом. О реплике Трампа стало известно через пару дней – кто-то из присутствовавших просто «слил» его высказывание CNN. И хотя оно было сделано не под камеры, а в ходе закрытого разговора, в отношении Трампа не действуют никакие правила – его слова разбирают так, будто бы он произнес их публично.

Когда один из сенаторов-демократов упомянул Гаити, Дональд Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из Гаити, Сальвадора или стран Африки.

«Почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?»

Трамп добавил, что США должны стремиться к тому, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия (на мысль именно об этой стране его навела предстоящая через день встреча с премьер-министром этого королевства).

Когда пресса обнародовала это высказывание, Белый дом не стал отрицать его – отметив, что «некоторые политики в Вашингтоне предпочли отстаивать интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ». СМИ начали раздувать страшный скандал: Трамп – расист, фашист и так далее.

Учитывая, что эту пластинку крутят уже два с половиной года – с того момента, как кандидат Трамп предложил построить стену на границе с Мексикой – все уже привыкли к тому, что либеральная пресса использует любой «слив» для атаки на Трампа. Последний раз такое было в самом конце прошлого года – тогда The New York Times написала о том, что в июне (то есть за полгода до этого) на брифинге о миграционной политике Дональд Трамп «допустил оскорбительные высказывания в адрес выходцев из Афганистана, Гаити и Нигерии»:

«Трамп на брифинге продемонстрировал список, в котором говорилось, сколько иммигрантов получили визы. Зачитывая перечень, президент США сопровождал его нелицеприятными комментариями. В частности, глава Белого дома назвал Афганистан убежищем террористов. Все гаитяне, по мнению президента, больны СПИДом, а нигерийцы, посмотрев на США, «никогда не вернутся в свои лачуги».

И вот теперь удачное для борцов с Трампом продолжение этой истории – снова Гаити, теперь уже как «грязная дыра» (более мягкий перевод – «гадюшник»). Тут же подключилось и международное сообщество – официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания Трампа расистскими и шокирующими:

«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть «грязными дырами» целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно».

Бывший премьер Гаити Лоран Ламот написал в «Твиттере», что президент США «пробил новое дно», а бывший президент Мексики Висенте Фокс обратился к Трампу со словами: «Самой отвратной дырой в мире является твой рот».

Тут дело даже не в том, что слова Трампа не были публичными – непонятно, с какой стати нужно видеть в них расизм. Объяснения Трампа, появившиеся в пятницу в «Твиттере», вполне разумны:

«Никогда не говорил ничего унизительного о гаитийцах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная и проблемная страна. Никогда не говорил «выгоните их». Это придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитийцами. Возможно, стоит записывать будущие совещания – к сожалению, никому доверять нельзя!»

Да, Трамп называет вещи своими именами – назвать гадюшник гадюшником, конечно, неполиткорректно, но зато честно. И все критикующие его демократы-глобалисты на самом деле не только относятся к подобным странам точно так же – но и публично лицемерят, делая вид, что нет «никаких различий».

Ситуация в Гаити – первой стране, добившейся независимости в Латинской Америке, но за 200 лет так и не ставшей состоявшимся государством – действительно весьма плачевна. То, что она населена в основном неграми и мулатами – потомками рабов, переселенных в свое время испанцами и французами из Африки – не является ее главным отличием от соседних стран. Главным отличием является почти постоянный бардак (лишь отчасти объясняемый национальным составом) и повышенное внимание США.

Да, Гаити занимает западную часть одноименного острова (на восточной находится Доминиканская Республика), расположенного между потерянной американцами Кубой и присоединенным к себе Пуэрто-Рико, и США постоянно вмешивались во внутренние дела этого негритянского государства, чья жизнь омрачалась еще и регулярными стихийными бедствиями. Вашингтон не только помогал в ликвидации их последствий, но и возвращал к власти сумасшедших президентов, уверявших всех в своей богоизбранности – вообще это чувство очень роднит гаитянскую и американскую элиту.

Одним словом, Гаити – это не только бедное и слабое государство, но и страна, которую Америка приручила и из которой в Америку приезжает масса мигрантов. Как, например, и из центральноамериканского же Сальвадора, из которого в США уже насчитывается 1,5 миллиона приезжих. Трамп пытается даже не выслать обратно нелегалов из того же Сальвадора или Гаити – а хотя бы остановить новые волны переселений (в том числе и за счет так называемой цепной миграции, когда один переехавший мигрант тянет за собой нескольких родственников). И за это его объявляют чуть ли не фашистом.

При этом те, кто обвиняет, например, Клинтоны, как раз и ответственны и за бесконтрольный рост миграции в США, и отчасти за бардак в Гаити. Помощь после страшного землетрясения в 2010 году курировали как раз Клинтоны – Хиллари как госсекретарь и Билл как спецпредставитель ООН. В свое время Трамп обвинял чету Клинтон в том, что их благотворительный фонд наживался на ликвидации последствий гаитянского землетрясения – теперь «гадюшником» ему возвращают гаитянскую тему.