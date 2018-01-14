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Сотрудников СК отправят в консерваторию учиться сопереживанию

14:31 14.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России и Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского договорились о сотрудничестве – соответствующее соглашение подписали председатель ведомства Александр Бастрыкин и ректор консерватории Александр Соколов.

В СК отмечают принадлежность юристов к элитарной профессии, представители который всегда были «интеллигентными, высокообразованными и эрудированными людьми», и стремится продолжать традиции. В ведомстве намерены уделить внимание духовно-нравственному и культурному воспитанию своих молодых сотрудников и учащихся ведомственных образовательных учреждений, пишет МК.

Именно музыка отогревает сердца, считает председатель СК Бастрыкин. «У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Темы: Культура и искусство в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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14.01.2018, 21:00
Гость: парацельс

можно добавить в симфонический оркестр группу которые будут фортиссимо в нужный момент шелестить купюрами например где-нибудь в Щелкунчике)))
14.01.2018, 17:58
Гость: Ха

Похоже, что в главном управлении СК завелся голубой. Скоро подразделения ОМОН и Спецназ будут на бальные танцы строем водить. Потом вместо брюк и берц в лосины и пуанты переобуют. Без лебединного озера расследование преступлений ну никак. Вспоминаю сюжет, как Шарапов с Жигловым в театре Ручечника ловили.
14.01.2018, 16:55
Гость: ДЕНЕГ МНОГО?

Что за чушь. А чтоб приобщить к мировой культуре ,строем будут плсещать Эрмитаж, Лувр, Прадо (за счёт казны). А чтоб не воровали , не брали взяток Владимирский централ и Мордовские колонии.
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