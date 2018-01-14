Сотрудников СК отправят в консерваторию учиться сопереживанию

Следственный комитет России и Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского договорились о сотрудничестве – соответствующее соглашение подписали председатель ведомства Александр Бастрыкин и ректор консерватории Александр Соколов.

В СК отмечают принадлежность юристов к элитарной профессии, представители который всегда были «интеллигентными, высокообразованными и эрудированными людьми», и стремится продолжать традиции. В ведомстве намерены уделить внимание духовно-нравственному и культурному воспитанию своих молодых сотрудников и учащихся ведомственных образовательных учреждений, пишет МК.

Именно музыка отогревает сердца, считает председатель СК Бастрыкин. «У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», - говорится в сообщении на сайте ведомства.