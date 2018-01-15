Поножовщина в Перми: В школе, как на бандитской разборке

Как случилось, что в средней школе № 127 произошла кровавая резня?

Школьное ЧП в Перми с поножовщиной и множеством раненных взбудоражило в понедельник не только сам этот город на Каме, но всю страну. Опять — школа, вновь нападение на учащихся?!

Школа № 127 в Перми. Фото с сайта metronews.ru

Первая информация о происшедшем пришла, когда в Москве было девять часов. Разница во времени между столицей и Пермью два часа. То есть, там, в Предуралье, рабочий день был уже в разгаре. Со слов директора местной школы № 127 сообщалось, что в её учреждение ворвались «двое мужчин в масках», они были вооружены ножами, которыми и начали орудовать, напав на четвероклассников и их учителя.

По первым, предварительным данным, пострадало восемь человек. Причем учительница и один ребенок — тяжело. Ножевые удары наносились целенаправленно — в шею, наиболее уязвимое, как известно место на теле человека, не ожидающего нападения. Чуть позже пришло уточнение: пострадавших одиннадцать. Позже цифра пострадавших возросла до 15.

127-я школа в Перми расположена ближе к окраинам. Всё произошло настолько неожиданно и стремительно, что и спустя два часа многие не отошли от шока. Корреспондент «СП» дозвонилась до приемной данного «образовательного учреждения» (как именуют школы чиновники). Снявшая трубку женщина рыдала навзрыд. Сказала, что паники избежать не удалось, но продолжалась она недолго. Детей достаточно организовано эвакуировали с помощью оперативно подъехавших специалистов МЧС и сотрудников МВД.

— Прошла информация, что те двое в масках, которые напали с ножами, проникли в школу через черный ход. Это так?

— Точно не знаю, но, по всей видимости, так и есть, через тот вход обычно завозят продукты в столовую.

— Значит, у них были ключи? Или им кто-то открыл?

— Могли открыть, если постучали. Никто же не ожидает подвоха…

В этой школе с углубленным изучением ряда предметов, считающейся одной из лучших в Пермском крае, около 700 учеников и порядка 35 учителей. Ничего подобного, как говорят в местной администрации, там «никогда не было и в принципе не должно было быть». Потому что на входе строгая охрана. На всех этажах во время перемен дежурят педагоги. А с началом уроков — входные (с улицы) двери закрываются на ключ.

Тем не менее — случилось. Сразу возникло предположение — теракт. Ещё несколько недель назад МВД РФ распространило информацию «по всем российским городам и весям» о том, что террористы из разных запрещенных в России исламистских организаций меняют тактику, действуя в одиночку или группами по 2−3 человека. Среди наиболее уязвимых (не только у нас, вообще в мире) — детские сады, школы, медицинские учреждения.

По другой версии — нападавшими являются старшеклассниками 127-й. Потому-то их, якобы, и пустили через служебный вход. В пользу этой версии — «именная», данной школы, страничка в соцсетях. Практически сразу, как её открываешь, бросаются в глаза вот такие жуткие посты, типа такого: «Хееееей, ребята! Предлагаю сыграть в игру «Киллер»…

Просто игра? Или что-то иное? Или начиналась как игра, а дальше «увлекла, затянула, сами не заметили, как…»?

Коллеги из информационного портала life.ру подтвердили нашу догадку, сообщив, что одним из организаторов нападения на учеников школы № 127 стал 16-летний Лев Б. Этот «молодой человек размещал в соцсети свои фото с оружием и видео из школы «Колумбайн» (американская школа, где в 1999 году произошло массовое убийство — «СП»).

Ближе к полудню (по Москве) ситуация немного прояснилась. Вот что сообщили в Следственном комитете РФ по Пермскому краю. «Утром 15 января в школе № 127 Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По сообщению краевого министерства здравоохранения, на место выехало 8 бригад скорой помощи: 2 реанимационных, 2 педиатрических и 4 линейных врачебных.

На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15−16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4. Их оперируют. Ещё 9 пострадавших детей осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. Вся необходимая помощь им оказывается.

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены.

Тут важны два слова в последнем предложении: «подозреваемые задержаны». Значит, сами они не пострадали? Дрались друг с другом, а «попали» в других? Как полтора десятка человек, разнимавших драку, не смогли справиться с двумя подростками (если это действительно были старшеклассники)? Вопросов все больше.

По просьбе «СП» ситуацию комментирует Игорь Карачевцев, директор 166-й гимназии Петербурга, «Учитель года России-2003».

— В том, что произошло в Перми, учителя, я думаю, виноваты меньше всего. Если вообще в чем-то виноваты, — сказал Игорь Альбертович. — Проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Её «корни» в 1990-х годах, когда стало «всем всё возможно». В результате имеем сегодня то, что имеем. А именно — заметно снижен в глазах учащихся и их родителей образ школьного педагога. Любая мама, как и любой папа, могут прийти, оскорбить учителя только за то, что им показалось тот «не так» учит, или «слишком строг» с их ребенком. Бывает, и с кулаками набрасываются, как это случилось не так давно в одной из московских школ. И все это — на глазах учащихся! Педагоги зачастую просто боятся делать замечания, что-то требовать с ребят, если те плохо учатся, безобразничают на уроках или во время перемен.

— И как же быть?

— Во-первых, менять законы. Точнее, дополнить их необходимыми статьями о защите педагогов, об их правах, которые необходимо расширить. Во-вторых, чиновникам всех рангов необходимо отказаться от этого сомнительного термина «сфера образовательных услуг». Мы — школьные учителя, а не торговцы. Предоставляем знания, а не какие-то услуги. Наша профессия всегда была в России уважаема и важна. Всегда! Пытаться свести её к этим самым «услугам», значит, обречь себя и следующие поколения россиян на невежество. То есть, в сущности, на вымирание — нравственное.

Есть вопросы и у уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая срочно вылетает в Пермь. В частности, к организации пропуска в школу. «Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав? А охрана, в конце концов?» — написала Кузнецова на своей странице в «Фейсбуке».