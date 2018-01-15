Следствие рассматривает две версии поножовщины в школе в Перми

У следствия есть две основных версии произошедшего: конфликт между двумя подростками и спланированное ими совместное нападение. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Согласно первой версии, между учеником школы и бывшим учащимся произошла ссора, которая переросла в драку, а потерпевшие получили ранения, пытаясь их разнять.

По второй версии, подростки вместе напали на учеников четвертого класса, стремясь таким образом самоутвердиться. По словам собеседника агентства, они были изгоями и неоднократно подвергались травле со стороны сверстников.

В пользу версии о спланированном нападении говорит то, что, по показаниям свидетелей, один из подростков перемещался с ножом по классу, а второй не давал выбежать тем, кто пытался спастись.

Предполагается, что после нападения подростки планировали покончить с собой, но не довели дело до конца. Именно поэтому они госпитализированы с ранениями.

В агентстве отметили, что официальными комментариями правоохранительных органов по поводу версий не располагают.

Инцидент произошел утром 15 января. Пострадали в общей сложности 15 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать его в Главное следственное управление ведомства.

