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Следствие рассматривает две версии поножовщины в школе в Перми

19:13 15.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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У следствия есть две основных версии произошедшего: конфликт между двумя подростками и спланированное ими совместное нападение. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Согласно первой версии, между учеником школы и бывшим учащимся произошла ссора, которая переросла в драку, а потерпевшие получили ранения, пытаясь их разнять.

По второй версии, подростки вместе напали на учеников четвертого класса, стремясь таким образом самоутвердиться. По словам собеседника агентства, они были изгоями и неоднократно подвергались травле со стороны сверстников.

В пользу версии о спланированном нападении говорит то, что, по показаниям свидетелей, один из подростков перемещался с ножом по классу, а второй не давал выбежать тем, кто пытался спастись.

Предполагается, что после нападения подростки планировали покончить с собой, но не довели дело до конца. Именно поэтому они госпитализированы с ранениями.

В агентстве отметили, что официальными комментариями правоохранительных органов по поводу версий не располагают.

Инцидент произошел утром 15 января. Пострадали в общей сложности 15 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать его в Главное следственное управление ведомства.
 

Темы: Россия, Пермь, Происшествия, Расследование преступлений в России, Российские школьники, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 23:14
Гость: Александр

А за что казаков-то пороть?
15.01.2018, 22:30
Гость: Просто в эту школу

просроченную Высокодуховную Скрепу завезли.
15.01.2018, 22:13
Гость: Песков.

Данный инцидент-обычная внутренняя резня.
У нас свободная страна и внутренняя резня в школе или детском саду сугубо внутреннее дело того учреждения где есть внутренняя резня.
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