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В Совфеде назвали говорящих о «российском вмешательстве» лигой неудачников

08:32 15.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Тезис о "российском вмешательстве" используют политические неудачники, как только что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или в Брюсселе, пишет РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Константина Косачева.

В воскресенье соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на высший пост в стране.

"Крайне непорядочный ход, не имеющий при этом под собой никаких оснований. От дальнейших комментариев применительно к этой конкретной и предвыборной ситуации воздержусь — понимаю, что любые из них могут быть сейчас использованы в качестве еще одного подтверждения "теории вмешательства", — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что тезис о "российском факторе" включается на Западе, как только что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или в Брюсселе. "И использует этот тезис своего рода "лига неудачников", списывающих все свои неудачи на Россию", — добавил он.

"Судя по всему, в этой лиге прибыло, чем бы ни закончился второй тур президентских выборов в Чехии", — заключил Косачев.

Темы: Россия, Международная политика, Отношения России и стран Западной Европы, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 09:59
Гость: Иван

Ах, уже, сенатор начал называть вещи своими именами, а не кашу жевать. Глядишь через год-два Президент осмелится сказать. Но до реальной политики в этой связи дело дойдет как всегда безнадежно поздно.
15.01.2018, 09:57
Гость: 7575

Что ,за своих западных хозяев обиделся?
15.01.2018, 09:32
Гость: вадим иванович

ну кто же сомневался вся воровская шобла в совфедерации жизнь удалась значит удачники аминь
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