Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", — говорится в соцсети.

Политика госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы, отмечает РИА Новости.

Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, после окончания ремесленного училища работал на комабайновом заводе. После службы в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.

Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов. Он стал одним из создателей движения "Трудовая Россия", с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада СССР активно критиковал первого президента России Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.