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Умер лидер партии "Трудовая Россия" Виктор Анпилов

06:54 16.01.2018
Виктор Анпилов © KM.RU, Алексей Белкин
Виктор Анпилов © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", — говорится в соцсети.

Политика госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы, отмечает РИА Новости.

Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, после окончания ремесленного училища работал на комабайновом заводе. После службы в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.

Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов. Он стал одним из создателей движения "Трудовая Россия", с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада СССР активно критиковал первого президента России Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Знаменитости и популярные персоны, Политические партии в России
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 11:24
Гость: Это да

Бегал, кричал, призывал. Но коммунисты почесывали одно место и говорили:"Давай, давай. Нам оно не надо" А теперь кричат:"Кто предал СССР и КПСС???Это Горбачев и Ельцин!!!"
16.01.2018, 11:09
Гость: С уважением

Светлая ему память и царство небесное.
16.01.2018, 10:56
Гость: Остаются ещё крикуны

Россия вперёд!
Искренне и убеждённо.
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