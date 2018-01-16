Первые дети из Сирии начнут обучение в России с 1 сентября

С первого сентября 2018 года в России начнут учиться первые дети из Сирии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольгу Ковитиди.

Обучение сирийских детей будет осуществляться при поддержке Министерства обороны. В настоящее время ведомство подготовило и согласовывает проекты нормативных правовых документов: межправительственное соглашение и контракт по подготовке несовершеннолетних сирийских граждан в довузовских общеобразовательных учреждениях Минобороны России.

Осуществление проекта по обучению в России детей погибших героев Сирии будет способствовать дальнейшему развитию российско-сирийских отношений, считают в ведомстве.

«Дети погибших героев Сирии, прошедшие обучение в России, несомненно, станут будущей военной элитой Сирийской Арабской Республики», - отметила Ковитиди.