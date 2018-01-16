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Первые дети из Сирии начнут обучение в России с 1 сентября

13:43 16.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

С первого сентября 2018 года в России начнут учиться первые дети из Сирии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольгу Ковитиди.

Обучение сирийских детей будет осуществляться при поддержке Министерства обороны. В настоящее время ведомство подготовило и согласовывает проекты нормативных правовых документов: межправительственное соглашение и контракт по подготовке несовершеннолетних сирийских граждан в довузовских общеобразовательных учреждениях Минобороны России.

Осуществление проекта по обучению в России детей погибших героев Сирии будет способствовать дальнейшему развитию российско-сирийских отношений, считают в ведомстве.

«Дети погибших героев Сирии, прошедшие обучение в России, несомненно, станут будущей военной элитой Сирийской Арабской Республики», - отметила Ковитиди.

Темы: Россия, Сирия, Школьное образование в России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 20:43
Гость: Помнится в СССР

азербайджанцы и прочие обучались в ВУЗах даже если не могли поделить 3 на 3. Это дало свой эффект, сегодня интеллигенция Азербайджана симпотизирует РФ, хотя большинство выпускников не пожелали возвращаться в мусульманский рай и остались жить на морозе... а уж жениться на русской - это было для них предел мечтаний.
16.01.2018, 19:15
Гость: Серп и молот

Понял. Путин президент Сирии и Израиля , а не России. И миллион подписей уже собрали в его поддержку. На наши школы денег нет, а сирийских детей учить будем. Нашим пенсионерам на индексацию денег нет, а израильским будем платить.
16.01.2018, 18:48
Гость: А когда?

Американских детей будут обучать в русских школах МО? Да и в местных школах русскому языку и русской культуре. Давно ведь пора. С доколумбовых времён. А то уж одичали они совсем.
Или закрыть уже нафиг эту Америку. Совсем или на цивилизационный карантин.
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