«Святые мощи Ленина». Перед выборами Путин решил вспомнить о «примирении»

Владимир Путин хочет заручиться поддержкой леводержавников, считает эксперт

Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.

Кадр из документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам»

Конечно, мысль эта не нова – еще со времен того, как в "белом венчике из роз" в демонстрации красноармейцев предводительствовал небезызвестный автор этих самых истин, призывавший отдать кесарю кесарево, отказаться от богатств земных и прогнавший торгашей из храма.

Но сам факт того, что это говорит глава государства, основной идеологией которого является антисоветизм, а стратегией – сращивание с церковью для патриотических целей, заставляет задуматься: то ли идеология меняется, то ли президент для усиления перед выборами делает книксен "красному" электорату, взбодрившемуся при появлении нового кандидата от КПРФ. Каких-либо других причин так "троллить" церковь у Путина нет, ведь подобное сравнение для РПЦ, проповедующей со всех амвонов об ужасах революции и "антихристе Ленине", – просто неприемлемо, даже теоретически.

"Свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании, это все там есть", – сказал Владимир Путин.

Путин уличил Советский Союз в "неоригинальности", мол, коммунисты, не придумав ничего нового, лишь "приспособили под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело". Повторение – мать учения. Доктор исторических наук, публицист Александр Пыжиков убежден, что копировать истины и приспосабливать под себя – черта, свойственная, прежде всего, самой Церкви. Историк уверен, что истины, которые мы сегодня называем библейскими – изначально народные, таким было понимание справедливости во все времена, их просто в свое время тоже скопировали для Писания.

"То, что Церковь подняла знамя этих истин, не значит, что она стала отстаивать именно идеи равенства и братства, наоборот, она начала обслуживать правящий класс и сама же от этих истин отошла. И до революции она поддерживала эксплуататорский класс, то есть правящую прослойку, которая паразитировала на народе. Поэтому и отношение народных слоев к Церкви было, скорее, негативное, люди прекрасно понимали, что тот общественный порядок, при котором они влачат жалкое существование, выживают, а кучка элитариев имеет все блага – этот порядок освящает церковь", – говорит Александр Пыжиков в беседе с Накануне.RU.

Историк настаивает, что именно потому библейские истины проявились в советском проекте, который отверг церковную "справедливость" и начал строить общество по справедливости народной. И именно поэтому советский проект и стал жизнеспособным, считает эксперт.

Историк Игорь Пыхалов соглашается, что мысль, высказанная президентом, не новая, но, по его мнению, христианские истины от коммунистических идеалов отличаются принципиально.

"Идея христианства в том, что высшая справедливость возможна только после смерти, а коммунистическая все же настаивает – что еще при жизни. Коммунисты собирались построить царство справедливости здесь, на Земле. Потому, несмотря на схожесть риторики, цели у представителей учений – политического и религиозного – разные. Для христианина по самой сути нормально быть несвободным, рабом божьим. А любая власть – от Бога – значит, просто рабом. Бороться с социальной справедливостью такой раб не должен, он должен проявлять смирение. А потом за это ему воздастся на небесах – в теории. Для коммунистов это неприемлемо", – говорит Игорь Пыхалов.

Путин, следуя провозглашенному им самим курсу на примирение в обществе, с философской уклончивостью пытается синтезировать противостоящие смыслы и идеи. Приписав коммунистам следование библейским истинам, он таким образом пытался убедить желавшую вдруг обидеться черносотенную часть электората в том, что православие, оказывается, всегда нас сопровождало, просто приняв такую форму. Как аргумент – Мавзолей Ленина, который, кстати сказать, та самая вожделенная вишенка на пироге повсеместного переименования улиц и площадей на царский манер.

Кадр из документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам»

"Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа", — сказал Путин.

В КПРФ посчитали, что таким образом Путин "сгладил углы" в вопросе о перезахоронении Владимира Ильича, и приняли кивок в свой адрес с радостью. В 2001 году Путин уже встал грудью за Мавзолей, объяснив, что перезахоронение Ленина станет ударом для поколения, выросшего во время КПСС: "Они вдруг поймут, что поклонялись ложным идеалам".

Как будто вся остальная деятельность государства с 90-х годов не пыталась доказать это наглядно. Скорее, Путин решил не будить лихо, признав, что для кого-то Ленин, действительно, святой, но это и не мешало украдкой драпировать Мавзолей во время Парада Победы и обвинять создателя советского государства в развале СССР (знаменитое высказывание про то, как "Ленин подложил бомбу").

"Конечно, в этом смысле Путин абсолютно прав – коммунизм был продолжением народных, библейских истин, – говорит Александр Пыжиков. – А предлагают захоронить создателя СССР и сравнять Мавзолей с землей как раз те, кому очень неуютно от этих истин, от народной справедливости. Мавзолей – это напоминание, что попытка создания справедливого общества была реализована. А то, что случилось однажды, может произойти и второй раз. Им неприятно любое напоминание об этом. Потому такое неистовое желание – убрать, перезахоронить, разобрать, спрятать. Поэтому ни в коем случае нельзя убирать Мавзолей, вообще трогать его. Пусть это напоминание будет костью в горле".

Такое высказывание Путина в контексте предстоящих выборов, по мнению политолога, декана кафедры социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александра Шатилова, – красивый жест в сторону "левой" общественности:

"Владимир Путин хочет заручиться поддержкой леводержавников, которым важно бережное отношение к советской исторической памяти со стороны президента Российской Федерации. Для того, чтобы снять тревоги по поводу перезахоронения Ленина у левой патриотической общественности, и последовали такого рода высказывания со стороны Путина. А что касается сути комментария – тут Путин прав, давно уже многие мыслители отечественные и зарубежные отмечали, что коммунистическая идея и сам антураж корнями уходят к первоначальному христианству, там были свои хоругви – красные знамена, там были свои лики святых – портреты Маркса, Ленина, Сталина, было свое "священное писание".

Но неужели слова Путина могут стать сигналом для смягчения идеологии антисоветизма, сможет ли принять Церковь такой поворот?

"Не так все однозначно и в самой Церкви, – говорит историк Игорь Пыхалов, – известно, что патриарх Тихон сказал на смерть Ленина, он вполне положительно о нем отозвался. Для иерархов РПЦ вообще свойственно держать нос по ветру, они Ленина и сами могли славить, если бы власть сменилась. Но сейчас, я думаю, высказывания Путина им очень неприятны, так как официальной идеологией является антисоветизм, демонизация советского периода, переименование улиц и драпировка Мавзолея".