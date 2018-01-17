СК назвал нападение в школе в Перми спланированным покушением на убийство

Следственный комитет расценивает нападение на учеников и учительницу в школе в Перми как спланированное покушение на убийство.

Подросткам, напавшим на школьников, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщил СК.

По версии следствия, говорится в сообщении, «обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Затем подростки нанесли удары ножом друг другу.

Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После того, как подростков выпишут из больницы, где они находятся в настоящий момент, их переведут в СИЗО, сообщил Следственный комитет.

Нападение на учеников школы № 127 в Перми произошло утром 15 января. Ранения, как сообщалось, получили 15 человек, в основном, дети 10-12 лет. Также пострадала учительница, получившая 17 ножевых ранений. Оба нападавших — ученик старших классов школы и бывший ученик — также попали в больницу с ножевыми ранениями.

После нападения на школьников официальные лица заявляли, что подростки подрались между собой, а учительница и ученики младших классов их разнимали. Позже стало известно, что рассматривается версия о спланированном нападении.

Позже СКР возбудил еще одно уголовное дело по факту халатности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Губернатор Пермского края Максим Решетников также заявил, что система безопасности в школе № 127 сработала как надо. Министр образования РФ в ходе своего визита в Пермь подчеркнула, что работа в первую очередь должна идти с детьми и родителями, следует обратить пристальное внимание на вопросы воспитания.