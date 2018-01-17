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Роспотребнадзор запускает горячую линию по обращению новых купюр

10:13 17.01.2018
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Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросу обращения новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает ТАСС.

Горячая линия будет работать с 18 по 25 января. Специалисты ведомства и эксперты расскажут гражданам об обращении новых купюр, правилах приема ветхих купюр, проконсультируют по вопросу отказа в оплате мелкими монетами и банковской картой.

В ведомстве отмечают, что отказ продавца в приеме новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей рассматривается как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Это может привести к штрафу до 50 тысяч рублей.

Новые банкноты были представлены 12 октября и поступили в обращение в конце 2017 года.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Роспотребнадзор, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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17.01.2018, 11:37
Гость: А С МЕЛОЧЬЮ КАК ?

А не приём монет с номиналом 10 и 5 копеек? Которые не принимают уже лет пять ?
17.01.2018, 11:10
Гость: Ray Bloom

Проблемы с новыми купюрами только у дремучих.
17.01.2018, 10:36
Гость: ВСВ

А у меня — сплошные передряги:
То в огороде недород,
то скот падёт,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведёт.
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