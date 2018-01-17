Роспотребнадзор запускает горячую линию по обращению новых купюр

Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросу обращения новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает ТАСС.

Горячая линия будет работать с 18 по 25 января. Специалисты ведомства и эксперты расскажут гражданам об обращении новых купюр, правилах приема ветхих купюр, проконсультируют по вопросу отказа в оплате мелкими монетами и банковской картой.

В ведомстве отмечают, что отказ продавца в приеме новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей рассматривается как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Это может привести к штрафу до 50 тысяч рублей.

Новые банкноты были представлены 12 октября и поступили в обращение в конце 2017 года.