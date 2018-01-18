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За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского

10:48 18.01.2018
Сергей Соколов. Фото с сайта fb.ru
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На Соколова вышли в ходе расследования дела о причастности высокопоставленных силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 января, удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте на два месяца бывшего руководителя службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова, гендиректора компании «Аналитика и безопасность» Руслана Мильченко и Олега Антошина, в прошлом главы службы безопасности «Тольяттиазота»​. Следствие обвиняет их в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в ФСБ. Подробности дела в ФСБ пока не раскрывают, в центре общественных связей ведомства к моменту публикации материала не ответили на запрос РБК.

Соколов, Мильченко и Антошин были задержаны оперативниками ФСБ 16 января. Источники РБК в ФСБ и МВД утверждают, что на Соколова и сотрудников ФИЦ «Аналитика и безопасность» вышли в ходе расследования дела о причастности высокопоставленных силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»). Как сообщал РБК 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в порядке надзора за следствием по делам о связях самарских силовиков с ОПГ «Законовские». Депутат утверждал, что действующие сотрудники региональных МВД и СК могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ и фабрикации уголовных дел.

Источник РБК в ФСБ сообщил, что Соколов «имел свои интересы» на химическом предприятии «Тольяттиазот», одном из крупнейших в Самарской области. Эту информацию подтвердил собеседник из ближнего круга Соколова, который утверждает, что бывший глава службы безопасности Березовского проводил информационную кампанию, направленную против собственников предприятия — Владимира и Сергея Махлаев.

Речь может идти о том, что после того как в декабре 2016 года полиция и ФСБ обнаружили во время обыска на территории «Тольяттиазота» гранатомет РПГ-18 «Муха» и патроны разного калибра, а также экстремистскую литературу «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России), Сергей Соколов, приглашенный в качестве эксперта в марте 2017 года на программу «Первого канала» «Человек и закон», в ответ на вопрос телеведущей «Можно ли говорить, что Махлай имеет отношение к запрещенной на территории России организации ИГИЛ?» ответил: «Да, конечно».

На сайте ФИЦ «Аналитика и безопасность» размещена публикация, в которой говорится, что бывшие руководители «Тольяттиазота» подали в Останкинский суд Москвы иски против «Первого канала» и телекомпании «Останкино» о защите чести и достоинства. «Поводом для подачи исков стал один из выпусков программы «Человек и закон», в котором утверждалось, что у Сергея Махлая «имеется награбленное» и что на его деньги был организован украинский Майдан в 2014 году», — сказано в публикации. В конце публикации автор заключает, что, «несмотря на тяжелые обвинения со стороны российского правосудия, семья Махлаев чувствует себя безнаказанно».

Дело «Тольяттиазота»

«Тольяттиазот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 млн т аммиака и 960 тыс. т карбамида в год. Компанию контролирует семья Владимира Махлая. Летом 2008 года «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел 10% «Тольяттиазота» у «Реновы», с тех пор в компании продолжается акционерный конфликт.

В 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого являются Владимир Махлай и его сын Сергей, они находятся в международном розыске. По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений, но доход от их продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы. В конце декабря 2017 года Генпрокуратура направила это уголовное дело в Комсомольский районный суд Тольятти.

Украинский след

Кроме того, ФСБ проверяет арестованных Соколова, Мильченко и Антошина на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в спецслужбе. Тема терактов фигурирует и в обвинениях Киева в адрес гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал о ее задержании. Украинские силовики подозревают Мастикашеву в том, что она предлагала трем бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение». «Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», — подчеркивал глава СБУ Василий Грицак.

Чем известен Сергей Соколов

Сергей Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. В 1990-х годах стал одним из создателей агентства безопасности «Атолл» и возглавил службу безопасности бизнесмена Бориса Березовского.

Соколов неоднократно давал противоречивые комментарии относительно смерти своего бывшего шефа Бориса Березовского в Англии. В 2013 году он заявил, что олигарх скончался по естественным причинам. «Он никому уже был не нужен, никакой угрозы не представлял. Это «сбитый летчик», — говорил Соколов. В 2015 году версия смерти олигарха была уже иной — Березовского якобы убили западные спецслужбы за намерение передать президенту России Владимиру Путину информацию о готовящемся против него заговоре олигархов. В 2016 году Соколов утверждал, что Березовский долгое время находился под покровительством британской и американской разведок в рамках операции по установлению в России власти, подконтрольной США и Великобритании.

«Атолл» занимался охраной Березовского и близких к нему людей, ведением оперативно-разыскных мероприятий, прослушкой телефонов и слежкой за представителями политического истеблишмента», — рассказал РБК советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ранее расследовавший деятельность «Атолла». Он считает, что к «разрыву» Соколова с Березовским привело прекращение финансирования «Атолла» в конце 1998 года.

Соколов был постоянным экспертом российских СМИ по событиям на Украине. В 2015 году он рассказывал «Комсомольской правде», что некоторые российские олигархи занимаются финансированием запрещенной в России организации «Правый сектор», а крушение малайзийского Boeing в Донбассе стало результатом спецоперации ЦРУ.

В июле 2017 года Соколов выступал на «Первом канале» экспертом по делу об убийстве на Украине экс-депутата Дениса Вороненкова. Он утверждал, что следы преступления ведут к Днепропетровской ОПГ, а мотивом убийства стали денежные разборки.​​

В 2015 году телеканал «Царьград» сообщил о связях Соколова с хакерами из группировки «Шалтай-Болтай». По информации телеканала, в 2015 году Соколов выходил на бизнесменов и общественно-политических деятелей, заявляя, что может договориться с хакерами о выкупе любой информации, предлагая свои услуги в качестве посредника.

Что такое ФИЦ «Аналитика и безопасность»​

В одном из интервью Соколов рассказывал, что проект «Атолл» не завершился, а трансформировался в «Федеральный информационный центр». «Теперь мы действуем исключительно в рамках закона и более осторожно. Сегодня мы ведем борьбу с ворами в ранге чиновников или коммерсантов», — говорил он.

По данным СПАРК, Соколов не входит в число совладельцев ФИЦ «Аналитика и безопасность».

Своей задачей организация декларирует «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ», указано на ее сайте. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что большинство подобных коммерческих ФИЦ не имеют отношения к силовым структурам, а лишь имитируют деятельность. «Подобные структуры зачастую выполняют заказы, связанные с возбуждением или прекращением уголовных дел. Все заказные дела идут через эти службы безопасности», — сказал РБК Михайлов.

Авторы: Дмитрий Серков, Тимофей Дзядко, Алексей Гаврилко-Алексеев

Темы: В России
Источник: РБК
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2018, 12:12
Гость: Сварог.

Ну наконец то взяли хоть одного троцкиста. Хотя радоваться не приходится после выборов отпустят. Не могут же его же братья по крови во власти своих деребанить. Ведь сколько еще ихних соплеменников, которых ФСБ "типа разыскивает" по всему миру, обосновались на Западе и радуются своему сумасшедшему богатству.
А что они скажут русскому народу про тех, которых еще продолжают, "типа разыскивать" - Гусинский, Голдовский, Смоленский, ....
18.01.2018, 11:25
Гость: Махмут

Арестовали лишь одних из исполнителей. На Тольяттиазот идёт периодическая рейдерская атака уже лет 20, если не больше. Причём рейдеры используют услуги не только городских властей, но и областной прокуратуры . Ходят упорные слухи, что на предприятие положил глаз Вексельберг, а Махлаи вынуждены были сбежать в Одессу и оттуда управлять предприятием через доверенных лиц.
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