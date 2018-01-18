Убийце полицейского Нурбагандова ужесточили приговор

Верховный суд России изменил вердикт соучастнику убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова Артуру Бекболатову, приговорив его к пожизненному заключению.

Приговор был ужесточен по инициативе прокуратуры, которая направила в ВС соответствующее представление. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима, сообщает «Интерфакс».

В октябре Бекболатов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, создании банды, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах и ряде других преступлений.

Нурбагандов погиб в июле 2016 года. Он вместе с родственниками отдыхал в лесу, когда на них напали бандиты. Узнав, что Нурбагандов служит в полиции, они потребовали от него записать видеообращение к коллегам с призывом уходить из правоохранительных органов. Полицейский сделал обратное, сказав «Работайте, братья», и был убит выстрелом в голову.

