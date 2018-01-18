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Убийце полицейского Нурбагандова ужесточили приговор

18:00 18.01.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Верховный суд России изменил вердикт соучастнику убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова Артуру Бекболатову, приговорив его к пожизненному заключению.

Приговор был ужесточен по инициативе прокуратуры, которая направила в ВС соответствующее представление. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима, сообщает «Интерфакс».

В октябре Бекболатов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, создании банды, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах и ряде других преступлений.

Нурбагандов погиб в июле 2016 года. Он вместе с родственниками отдыхал в лесу, когда на них напали бандиты. Узнав, что Нурбагандов служит в полиции, они потребовали от него записать видеообращение к коллегам с призывом уходить из правоохранительных органов. Полицейский сделал обратное, сказав «Работайте, братья», и был убит выстрелом в голову.
 

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Расследование преступлений в России, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 22:55
Гость: Працельс

Нурбагандов - честь России! И следовало бы ввести и наградить его таким орденом посмертно "Честь России" и других достойных простых людей награждать.
А одновременно с этим я бы ввёл орден "Позор России" и награждал бы им всех проворовавшихся высокопоставленных чиновников. Начиная с уровня замов министра, губеров, руководителей ведомств и прочее.
Думаю и сажать таких не надо было бы)) Они бы сами привели бы приговор в исполнение спустя короткое время))
18.01.2018, 20:16
Гость: 2018

Убийц сажать на кол прилюдно.
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