В Бурятии подросток напал на школу с топором и поджег класс

В Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5 в поселке Сосновый бор. Ученик 9-го класса с топором напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег класс «коктейлем Молотова». После нападения он попытался совершить самоубийство, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Молодой человек написал девочке в Viber, чтобы та не приходила в пятницу в школу, так как там «будет мясо».

По словам местной жительницы, подросток ворвался в 23 кабинет школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор, где ранил учительницу и троих учеников. «По голове [ударил] учительнице, всю голову [разбил] ребенку, спину [ранил] другому, и еще палец отрубил девочке», — сказала она.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что молодой человек действовал один. «Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — отметила она.

Однако, по словам очевидцев и данных некоторых СМИ, напавших было двое.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 января. Девятиклассник ворвался в школу и набросился с топором на семиклассников. Пострадали четверо 13-летних учеников и 44-летняя учительница. Трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек.