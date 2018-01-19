После нападения на школу в Улан-Удэ завели дело о халатности

По факту нападения на школу в Улан-Удэ, в результате которого пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Ранее стало известно о возбуждении дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.

Дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе, сообщили в СК.

Утром 19 января девятиклассник ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в один из классов школы № 5 в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ. Он ударил топором нескольких учеников и учительницу и поджег класс. Шесть пострадавших были доставлены в больницы.

Нападавший попытался покончить с собой. Он также госпитализирован.

Нападение произошло вскоре после того, как двое подростков напали на школу в Перми, ранив учительницу и несколько четвероклассников.