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После нападения на школу в Улан-Удэ завели дело о халатности

12:32 19.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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По факту нападения на школу в Улан-Удэ, в результате которого пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Ранее стало известно о возбуждении дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.

Дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе, сообщили в СК.

Утром 19 января девятиклассник ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в один из классов школы № 5 в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ. Он ударил топором нескольких учеников и учительницу и поджег класс. Шесть пострадавших были доставлены в больницы.

Нападавший попытался покончить с собой. Он также госпитализирован.

Нападение произошло вскоре после того, как двое подростков напали на школу в Перми, ранив учительницу и несколько четвероклассников. 

Темы: Россия, Происшествия, Расследование преступлений в России, Российские школьники, Дети
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 17:25
Гость: совсем нет

Скрепы оказались совсем ржавые.Скрепы фсё!ИхТамНет!
"Пара из Волгограда, которая насиловала дочь: Лучше мы, чем какой-то маньяк"
19.01.2018, 16:43
Гость: Патриот

СК РФ надо заняться российским телевидением,которое каждый день, из года в год, пропагандирует насилие и вколачивая это в головы ЕГят,которые начали браться за ножи и топоры.Толи ещё будет.Одна надежда,снова придёт наше ВСЁ и всё устаканит.
19.01.2018, 16:38
Гость: ***

Главная причина - поганная либеральная
власть разваливающая всё и экономику,
и образование,и культуру,что приводит
к общей дегродации народа.
Все комментарии (7)
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