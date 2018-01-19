Россия отказалась присоединиться к договору о запрете ядерного оружия‍

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим.ред.)", — заявил Лавров.

Ранее о возможных негативных последствиях Договора о запрете ядерного оружия говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что он не сможет способствовать продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает законные интересы безопасности ядерных государств.