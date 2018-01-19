Кошмар в Бурятии: «Девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз»

Эпидемия поножовщины захлестнула российские учебные заведения



Стоп-кадр из видео в YouTube

Семь человек — ученики 13 лет и учительница 41 года, пострадали в результате нападения на школу № 5 в поселке Сосновый бор под Улан-Удэ в Бурятии. Трое детей находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших резанные раны от ножа и топора. Одной из девочек нападавшие отрубили палец.

«В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в БСМП (больницу скорой медицинской помощи — авт.)», — цитирует «Интерфакс» министра здравоохранения Бурятии Дамбиниму Самбуева. Глава республики Алексей Цыденов экстренно возвращается из Монголии.

По одной из версий, 19 января трое нападавших примерно в 9.35 по местному времени проникли в здание школы (по другой версии злоумышленник был один — ред.), надели маски и бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходили занятия 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда из-за начавшегося пожара дети стали выбегать из класса, нападавшие стали наносить им удары ножами и топором. Учительница пыталась защитить детей.

«Мы сидели на уроке, тут к нам ворвались и кинули бутылку. Она взорвалась, и шторы загорелись. Мы выбежали, девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз. Потом еще одной девочке ножом по лицу дали. Это был кошмар!» — приводит свидетельство ученицы 7-го класса телеграм-канал Mash.

По словам матери одной из учениц, когда она приехала в школу, нападавшие все еще были внутри. Эвакуации не проводилось, полиция и «скорая» отсутствовали. «Директор стоял возле учительской. Почему никого не ловили? Почему классы не проверяли? Он когда [узнал], что у меня ребенок остался в школе, по-моему, он испугался больше», — рассказала женщина.

Личности нападавших установлены. Это девятиклассники Антон Б., Илья С. и Александр Р. Все они задержаны. Один успел дойти до дома и рассказать о нападении родителям. При этом он отрицает свое участие. Другой после резни пытался совершить суицид, но неудачно.

Известно, что две недели назад его проверил школьный психолог, однако состояние подростка не вызвало подозрений. По предварительным данным, парень организовал нападение на школу из-за «двойки» в четверти по русскому языку. «Параша» означала автоматический недопуск к экзаменам. После этого Антон решил мстить", — пишет канал Mash.

Отметим, что девятиклассники предупредили одну из учениц о предстоящем нападении. «Не ходи завтра в школу — будет мясо», написали они ей в мессенджере. Одноклассники одного из нападавших рассказали, что он серьезно увлекается отрицательными персонажами японских мультфильмов анимэ и, возможно, подражал своим кумирам.

Школа сильно пострадала от пожара. По сообщениям очевидцев, после инцидента водители такси бесплатно развозили школьников по домам.

В отношении Антона Б. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе, обещает Следственный комитет. Само дело передано в Главное следственное управление СК России.

Также правоохранители проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Улан-Удэ, Перми и Челябинской области, которые произошли в течение одной недели. Напомним, в Перми от ножевых ранений пострадали 15 человек. В поселке Смольное Челябинской области с проникающим ножевым ранением был госпитализирован девятиклассник.

Еще одним звеном в этой цепи стал вчерашний, 18 января, инцидент в Симферополе. Там семиклассник выстрелил в ученика пятого класса. Пулька от пневматического пистолета застряла под кожей мальчика. «Ее достали, рану обработали. Угрозы для жизни нет. Ученика отпустили домой», — цитирует РИА «Новости» местного чиновника.

Целая череда похожих инцидентов вынуждает наблюдателей делать обобщения.

«Сначала мы сами ломаем социальное государство, выстраивая модель капиталистического олигархата. Там, где есть деньги, там и полиция в комплекте, а где денег нет, на то и суда нет. Сами же этого хотели… Ну, выбрали б шерифа … и чо? Он бы на лошади скакал, оплачиваемый налогами бедного населения?» — возмущается телеграм-канал «Опер слил».

«Источник @DocPro в Госдуме рассказывает, что уже идет обсуждение — если подтвердится, что нападения школьников на классы — это очередные „Синие киты“ (заговор и планирование через соцсети), то депутаты будут требовать тотального контроля над соцсетями и полной прозрачности или блокировки мессенджеров», — сообщает еще один телеграм-канал.

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опасается, что подобные случаи могут повториться.

— Мне кажется, предположение силовиков о том, что существует общая координация всех этих историй в Бурятии, Перми и т. д. маловероятно. Понятно, что этого почти наверняка нет. Даже если полиция какую-то координацию придумает, она вряд ли будет убедительной. То, что эти инциденты наверняка связывает, так это то, что последующие были в курсе о предыдущих. Один случай становится образцом, примером для другого. А в конспирологическую теорию организованных акций я не верю.

Эти ребята, конечно, друг про друга читали и смотрели. Потому что это поколение пятнадцатилетних, плюс-минус пару лет, живет совершенно отлично от более старших. Это возраст активного вхождения в интернет, соцсети. Именно так у них происходит сейчас социализация. Причем это поколение ходит по другим сайтам, нежели взрослые. У них другая культура поведения в сети. Они получают информацию через мемы, какие-то вирусные рассылки в соцсетях, от видеоблогеров, а не от олдскульных ресурсов.

Особенность тут в том, что подростки мгновенно узнают о происходящих, важных для них событиях. Они тут же рассылаются друг другу, уходят в чаты и там эта школота все обсуждает. То есть, можно быть абсолютно уверенным, что 13−17-летние школьники по всей стране уже все знают про Бурятию и тем более про то, что было в Перми. И знают, что пошел такой «тренд».

— За «тренд» можно сесть лет на десять. Кажется, столько составляет «потолок» наказания для несовершеннолетних…

— Особенность в том, что подростки толком не читают и не знают про последствия этих историй: задержания, уголовные дела, СИЗО и проч. Это их не интересует. Их интересует само событие.

— Каковы психологические причины подобных поступков?

— Я — не психолог, но я отец. Это возраст становления человека, возраст обостренного чувства справедливости, возраст протеста против родителей, правил, норм. И это возраст, когда школа оказывает гигантское психологическое давление на подростка за счет уроков, домашних заданий, оценок и т. д. Общее у этих ребят, что всех их где-то срезали, пригрозили отчислением. Они чувствуют, что это несправедливо, неправильно и протестуют вот таким способом.

Как видим, ни родители, ни классные руководители, ни психологи не срабатывают в этой ситуации в качестве громоотвода. Предположу, что во всех этих случаях одной из серьезных причин произошедшего были родители.

— В американских школах подростки стреляют из огнестрела. У нас, как видим, своя специфика, более похожая на «бедные» теракты мусульман в Европе…

— У нас доступ к огнестрельному оружию имеют только силовики. Поэтому дети ищут доступные им способы…

Я не уверен, что случай в Бурятии будет последним. Этот тренд формируется и он, наверное, себя проявит. Потом все стихнет, но через какое-то время, боюсь, опять повторится.

О юридических последствиях для нападавших в Бурятии «СП» рассказал управляющий партнер BMS Law Firm, адвокат Алим Бишенов.

— Здесь имеет место быть ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть покушение на убийство двух и более лиц малолетнего возраста. Максимальная санкция, предусмотренная за данное деяние законченного характера — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

С учетом того, что это покушение — максимальной санкцией будет являться три четверти от максимального срока за оконченное преступление, то есть от 8 до 15 лет.

— К тому же это же подростки…

— С учетом того, что речь идет о преступнике в возрасте до 16-ти лет — в соответствие с положениями ч. ч. 6 — 6.1 ст. 88 УК РФ — наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.

С учетом указанного, этот малолетний несостоявшийся убийца может рассчитывать на наказание в виде реального срока от 4 до 6 или 10 лет — в зависимости от его возраста. На то, что будет в реальности — очень существенно повлияют судья и практика, сложившаяся в регионе.

Плюс немаловажен тот факт, что есть обоснованные сомнения в психическом здоровье — если они подтвердятся результатами экспертиз, которые будут проводиться обязательно — можно рассчитывать на применение принудительных мер медицинского характера.