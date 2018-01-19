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США призвали Турцию бороться с ИГ вместо курдов‍

09:30 19.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, сообщает РИА «Новости».

«Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там были сфокусированы на цели – ИГ», – сказала Науэрт.

При этом она заявила, что США не намерены создавать «силы безопасности границы» в Сирии, и добавила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был «неверно представлен». По ее словам, главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах.

За разъяснениями относительно того, что именно так беспокоит Анкару, Науэрт посоветовала журналистам обратиться к турецкой стороне.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у страны не было намерения создавать «силы безопасности границы» в Сирии.

Темы: Сирия, США, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 12:05
Гость: Гуманитарий

А что, сами очкуют!!???
19.01.2018, 11:58
Гость: ник

Турки единство страны обеспечили не автономиями а резней и дорезать курдов для них дело жизни и смерти.
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