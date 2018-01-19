Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы в Ленинградской области и Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент побывал в монастыре на части литургии.

Песков отметил, что крещенских морозов в этом году в центральной России нет, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля". Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства, для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Президент, по словам Пескова, "уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь".

Путин регулярно бывает в храмах во время основных церковных праздников, однако Кремль впервые сообщил о том, что он участвовал в крещенских купаниях, пишет ТАСС.