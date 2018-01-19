]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

10:22 19.01.2018

Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы в Ленинградской области и Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. 

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент побывал в монастыре на части литургии.

Песков отметил, что крещенских морозов в этом году в центральной России нет, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля". Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства, для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Президент, по словам Пескова, "уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь".

Путин регулярно бывает в храмах во время основных церковных праздников, однако Кремль впервые сообщил о том, что он участвовал в крещенских купаниях, пишет ТАСС.

Темы: Крещение Господне, Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2018, 13:08
Гость: Зоя

Открою вам секрет.
Человека с сожженной совестью никакое окунание не спасет.
Берегите свою совесть!
19.01.2018, 13:04
Гость: А кто смотрит?

У Яна глюки?
19.01.2018, 12:50
Гость: Остап

я тоже окунулся. Для православного это не страшно
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.