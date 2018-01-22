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ВВС Мьянмы получат российские истребители Су-30

18:45 22.01.2018
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу договорился о поставке шести отечественных истребителей Су-30 Мьянме. Об этом ТАСС рассказал его заместитель генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», - заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что российская военная техника, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, хорошо зарекомендовали себя на службе в Мьянме. Кроме того, российские военные вузы обучают более 600 мьянманских военных, добавил замминистра.

Шойгу посетил Мьянму с официальным визитом 20-22 января. В ходе встречи, помимо поставки истребителей, была достигнута договоренность об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих стран.
 

Темы: Россия, Азия, Мьянма, Экспорт и импорт вооружения в России, Визиты и важные переговоры российских политиков, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 22:37
Гость: Остап

Заплатят?или опять ради солидарности трудящихся?
22.01.2018, 22:32
Гость: да-да

Шойгу, вроде министр обороны а, не производитель и продавец вооружений (как, коммивояжер-на выезде)...или это он бу шные, списанные будет продавать ,хотя и продажа хлама,явно не дело министра обороны(оружием вроде официально могут торговать только одна организация в рф-рособоронэкспорт а, не мин обороны с его главой).Инте ресно,чем платить будут ,деньгами "вероятного" противника рф? Или, как водится... пальмовым маслом ?
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