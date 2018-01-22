ВВС Мьянмы получат российские истребители Су-30

Глава Минобороны России Сергей Шойгу договорился о поставке шести отечественных истребителей Су-30 Мьянме. Об этом ТАСС рассказал его заместитель генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», - заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что российская военная техника, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, хорошо зарекомендовали себя на службе в Мьянме. Кроме того, российские военные вузы обучают более 600 мьянманских военных, добавил замминистра.

Шойгу посетил Мьянму с официальным визитом 20-22 января. В ходе встречи, помимо поставки истребителей, была достигнута договоренность об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих стран.

