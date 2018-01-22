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В Кремле назвали отношения России и США коллапсом

10:04 22.01.2018
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний уровень отношений между Россией и США коллапсом.

Так он ответил на вопрос ведущего программы «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» на канале «Россия-1» о российско-американских отношениях.

Песков также отметил, что контакт между главами России и США «достаточно доброжелательный», что позволяет говорить о перспективах двусторонних отношений на высшем уровне.

«Мы знаем о контактах по линии спецслужб, это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит», - сказал Песков.

Он добавил, что отношения между президентами двух стран могли бы быть лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США. Какие-либо контакты между лидерами России и США могут произойти во второй половине 2018 года в рамках международных многосторонних мероприятий. При этом по наиболее острым ситуациям, таким как Сирия, контакты между Путиным и Трампом осуществляются.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 12:56
Гость: Працельс

вы предлагаете ему менять шило на мыло или часы на трусы? я что-то не понял))))
22.01.2018, 12:13
Гость: лжец

Песков не даст.
22.01.2018, 12:12
Гость: gvozd

написано резко, но в принципе верно.
взять хоть бы этот бред сивой кобылы за "европу от лиссабона до владивостока".. ради этого бреда были преданы русские в европейской части бывшего ссср.
их тупо продали - чего ссорится если все равно будет все одна эуропа...
и таких дебильных индей у кремлевской элитки пруд пруди.
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