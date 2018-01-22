В Кремле назвали отношения России и США коллапсом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний уровень отношений между Россией и США коллапсом.

Так он ответил на вопрос ведущего программы «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» на канале «Россия-1» о российско-американских отношениях.

Песков также отметил, что контакт между главами России и США «достаточно доброжелательный», что позволяет говорить о перспективах двусторонних отношений на высшем уровне.

«Мы знаем о контактах по линии спецслужб, это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит», - сказал Песков.

Он добавил, что отношения между президентами двух стран могли бы быть лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США. Какие-либо контакты между лидерами России и США могут произойти во второй половине 2018 года в рамках международных многосторонних мероприятий. При этом по наиболее острым ситуациям, таким как Сирия, контакты между Путиным и Трампом осуществляются.