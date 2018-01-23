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Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка арестовали на два месяца

10:55 23.01.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Октябрьский суд Улан-Удэ арестовал подростка, которого подозревают в нападении на школу № 5. Его отправили в СИЗО до 19 марта, рассказали в суде. Об этом сообщает "Интерфакс".

Девятиклассника подозревают в покушении на убийство двух и более лиц. После нападения он был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападение на школу № 5 произошло 19 января. Девятиклассник Антон Б. пришел в школу с топором и «коктейлем Молотова». Он поджег класс и напал на учительницу и семиклассников. Пострадали шесть человек, нападавший также получил травмы, когда пытался покончить жизнь самоубийством.

15 января произошло нападение на школу в Перми, которое организовали двое подростков с ножами. В результате пострадали 15 человек. Подозреваемых также отправили под арест.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Российские школьники, Дети
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23.01.2018, 12:03
Гость: Хм

Будем надеятся, что 2 месяцами дело не ограничится...
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