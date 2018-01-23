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В России резко упали продажи алкогольных напитков

11:26 23.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В 2017 году в России резко снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Сильнее всего сократилась продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов. Она составила 2,551 миллиона декалитров, что на 43,4% меньше, чем в 2016 году.

Продажа шампанских и игристых вин снизилась на 27,3% по сравнению с годом ранее, составив 15,988 миллиона декалитров. Ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов продано на 25,8% меньше — 5,3 миллиона декалитров.

Продажи водки за год упали на 16,6% до 67,5 миллиона декалитров, виноградных вин — на 7% (47,4 миллиона декалитров), а коньяка — на 1,1% (10,2 миллиона декалитров).

В то же время сразу на 71,8% по сравнению с 2016 годом выросла розничная торговля фруктовыми (плодовыми) винами. За отчетный период их было продано 10,3 миллиона декалитров.

Как поясняли ранее эксперты союза, резкий рост производства и реализации в 2017 году фруктовых и плодовых вин связан с тем, что в условиях снижения платежеспособного спроса потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции. В низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в этом же сегменте у виноградных, считают эксперты.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Последствия употребления алкоголя, Производство и продажа алкоголя, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 14:05
Гость: run

А кроме чукотской созерцательности чем-то содержательным нас порадовать можете?
23.01.2018, 14:03
Гость: Серёга

"Эти напитки в охлаждённом виде, можно было пить из горла и со льдом очень вкусно."
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Мерзость какая... лёд отшибает вкус, а из горла пьют только бомжи... Вы видимо из их предшественников, - из советских БИЧей? (БИЧ - бывший интеллигентный человек)
23.01.2018, 13:53
Гость: Серёга

В каких киосках, какая палёнка? У вас на Брайтон-бич? :-)
Самогон да - могут гнать, но про лосьоны и тормозухи ты лучше не свисти - народ у нас уже другой. За предложение выпить лосьона тебе если рыло не начистят, то в дурку точно сдадут.
Ты когда у нас в последний раз был - в позорные 90-е годы? Меняй методичку и не позорься :-)))
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