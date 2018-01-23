Главного московского следователя вписали в дело Шакро Молодого

Руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова обвинили в причастности к коррупции в связи с делом криминального авторитета

Глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в переговорах, которые вели фигуранты громкого дела о взятках в Следственном комитете России. Об этом сегодня в Мосгорсуде заявил гособвинитель Борис Лактионов.

Александр Дрыманов. Фото: Главное следственное управление Москвы

По словам прокурора, «29 апреля 2015 года Никандров и Крамаренко предоставили Дрыманову докладную записку о необходимости изменения меры пресечения Кочуйкову и Романову [Эдуард Романов — второй обвиняемый] на меру пресечения, не связанную с лишением свободы». «Дрыманов одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курировать расследование этого дела», — сказал Борис Локтионов.

«В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, приняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений,— зачитал прокурор обвинительное заключение.— Максименко узнал от своего заместителя Ламонова о том, что Олег Шейхаметов готов заплатить за решение вопроса в отношении Кочуйкова (Итальянца). Максименко вступил в преступный сговор с Ламоновым для решения вопроса и получил от Шейхаметова $500 тыс. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий и бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков выступили посредниками в сделке, а Дрыманов дал команду переквалифицировать дело и взять его на контроль Никандрову».

Перед судом, напомним, предстал бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, пишет «Коммерсант». Ему инкриминируется получение двух особо крупных взяток, включая вознаграждение в размере €500 тыс. за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который в 2015 году был одним из активных участников инцидента на Рочдельской улице Москвы, завершившегося перестрелкой с жертвами.

Как стало известно «Коммерсанту» от близкого к расследованию источника, Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с госпожой Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков. Последовавший затем арест Итальянца Шакро принял близко к сердцу и приказал своим подручным найти возможность повлиять на следствие и добиться освобождения соратника из-под стражи.

Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те сразу откликнулись на призыв, собрав общими усилиями порядка $5 млн. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. За эти деньги Максименко, возглавлявший не только главк, но и службу безопасности главы СКР Александра Бастрыкина, якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.

До того как в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около $1 млн.

Первый транш в размере $500 тыс. Михаилу Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. Бизнесмен в ресторане Новинского пассажа передал коробку с деньгами бывшему полковнику МВД Евгению Суржикову, возглавлявшему в последнее время один из подконтрольных Шакро ЧОПов, а тот передал ее своему приятелю, замглавы УСБ СКР Денису Богородецкому. Последний, считает следствие, отнес взятку своему начальнику Александру Ламонову, от которого она и поступила господину Максименко, который, по данным следствия, взял себе лишь $400 тыс., а $100 тыс. вернул Ламонову, чтобы тот разделил комиссионные между всеми посредниками, что и было сделано.

Впоследствии Шейхаметов избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной.

Обвинение в получении взятки по этому эпизоду предъявлено и бывшему замглавы столичного ГСУ СКР Денису Никандрову, который, по версии следствия, непосредственно курировал процедуру переквалификации обвинения Итальянцу на более мягкую статью УК. Сам он утверждал, что участвовал в коррупционной схеме только из страха — он якобы опасался, что Михаил Максименко в случае отказа воспрепятствует его карьере в СКР. Однако сотрудники ФСБ ему, видимо, не поверили — вчера Мосгорсуд продлил ареста Никандрова на два месяца.

Следует отметить, что в рамках дела были проведены обыски и у начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. После этого, по данным источников «Ъ», он поставил вопрос перед своим руководством о доверии и был оставлен в должности. По делу Максименко он проходит свидетелем.

Сам Дрыманов заявил РБК, что ему «ничего не известно» о словах гособвинителя, и отказался от дальнейших комментариев.