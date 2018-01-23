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Главного московского следователя вписали в дело Шакро Молодого

17:34 23.01.2018

Руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова обвинили в причастности к коррупции в связи с делом криминального авторитета 

Глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в переговорах, которые вели фигуранты громкого дела о взятках в Следственном комитете России. Об этом сегодня в Мосгорсуде заявил гособвинитель Борис Лактионов.

Александр Дрыманов. Фото: Главное следственное управление Москвы 

По словам прокурора, «29 апреля 2015 года Никандров и Крамаренко предоставили Дрыманову докладную записку о необходимости изменения меры пресечения Кочуйкову и Романову [Эдуард Романов — второй обвиняемый] на меру пресечения, не связанную с лишением свободы». «Дрыманов одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курировать расследование этого дела», — сказал Борис Локтионов. 

«В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, приняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений,— зачитал прокурор обвинительное заключение.— Максименко узнал от своего заместителя Ламонова о том, что Олег Шейхаметов готов заплатить за решение вопроса в отношении Кочуйкова (Итальянца). Максименко вступил в преступный сговор с Ламоновым для решения вопроса и получил от Шейхаметова $500 тыс. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий и бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков выступили посредниками в сделке, а Дрыманов дал команду переквалифицировать дело и взять его на контроль Никандрову».

Перед судом, напомним, предстал бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, пишет «Коммерсант». Ему инкриминируется получение двух особо крупных взяток, включая вознаграждение в размере €500 тыс. за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который в 2015 году был одним из активных участников инцидента на Рочдельской улице Москвы, завершившегося перестрелкой с жертвами.

Как стало известно «Коммерсанту» от близкого к расследованию источника, Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с госпожой Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков. Последовавший затем арест Итальянца Шакро принял близко к сердцу и приказал своим подручным найти возможность повлиять на следствие и добиться освобождения соратника из-под стражи.

Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те сразу откликнулись на призыв, собрав общими усилиями порядка $5 млн. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. За эти деньги Максименко, возглавлявший не только главк, но и службу безопасности главы СКР Александра Бастрыкина, якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.

До того как в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около $1 млн.

Первый транш в размере $500 тыс. Михаилу Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. Бизнесмен в ресторане Новинского пассажа передал коробку с деньгами бывшему полковнику МВД Евгению Суржикову, возглавлявшему в последнее время один из подконтрольных Шакро ЧОПов, а тот передал ее своему приятелю, замглавы УСБ СКР Денису Богородецкому. Последний, считает следствие, отнес взятку своему начальнику Александру Ламонову, от которого она и поступила господину Максименко, который, по данным следствия, взял себе лишь $400 тыс., а $100 тыс. вернул Ламонову, чтобы тот разделил комиссионные между всеми посредниками, что и было сделано.

Впоследствии Шейхаметов избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной.

Обвинение в получении взятки по этому эпизоду предъявлено и бывшему замглавы столичного ГСУ СКР Денису Никандрову, который, по версии следствия, непосредственно курировал процедуру переквалификации обвинения Итальянцу на более мягкую статью УК. Сам он утверждал, что участвовал в коррупционной схеме только из страха — он якобы опасался, что Михаил Максименко в случае отказа воспрепятствует его карьере в СКР. Однако сотрудники ФСБ ему, видимо, не поверили — вчера Мосгорсуд продлил ареста Никандрова на два месяца.

Следует отметить, что в рамках дела были проведены обыски и у начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. После этого, по данным источников «Ъ», он поставил вопрос перед своим руководством о доверии и был оставлен в должности. По делу Максименко он проходит свидетелем.

Сам Дрыманов заявил РБК, что ему «ничего не известно» о словах гособвинителя, и отказался от дальнейших комментариев. 

 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 01:24
Гость: ВСЧ

Никогда этого не бывало, и вот опять!
24.01.2018, 00:40
Гость: Працельс

Альтов и Смолин были два корифея))
Я Смолина особенно уважаю за его миниатюру "Быка за рога.."
-------
...На Крит они прибыли в тот же день. Его, сына Зевса, встретила многотысячная толпа.
Без лишних слов Геракл сразу спросил:
- Где бык?
"Где бык... где бык... где бык", - тотчас "заработало" критское эхо. А может, и не эхо, может, придуривались в толпе, повторяя и переспрашивая, не решаясь показать на преступное животное... Еще неизвестно, как все сложится, может, и не победит его Геракл - уж тогда бык вспомнит всех, кто на него настучал...
Гераклу самому пришлось искать этого быка. Собственно, это оказался даже не бык, а так, бычок, которого людская молва раздула до огромных размеров.
- Пошли, ребята! - устремился вперед Геракл, выламывая на ходу огромную дубину из эвкалипта. - Не давай ему уйти! Руби деревья!..
"Пошли, ребята... пошли, ребя-та-а... - понеслось над островом критское эхо. - Руби деревья-я-я..."
Каждый рубил и тащил кто жердь, кто бревно. До бычка оставалось локтей двадцать, когда Геракл вдруг услышал за спиной... стук молотков. Он оглянулся. Островитяне из жердей и бревен сколачивали... трибуну.
Вот на нее взобрался один из аборигенов.
- Друзья! Позвольте мне открыть митинг солидарности с жертвами критского быка! Слово предоставляется знатной куртизанке-текстильщице, обслуживающей двадцать станков...
В громе аплодисментов потонуло ее имя.
- Жители острова Крит! Дорогие мои... критины! - начала куртизанка-текстильщица. - В это
23.01.2018, 23:53
Гость: ПАрацельс

Первая задача новой власти после выборов: государственные санкции против этого высшего чиновнического порочного круга, из которого оставить только тех, кто согласен начать работать честно и принципиально в интересах только России. Посвятить ей жизнь, ни чего личного. Если нет, то «до свидания».
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Вы что не понимаете что их сразу грохнут? )))
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