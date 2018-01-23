Почему Кремль боится Грудинина больше, чем Собчак и Навального

Кандидат от КПРФ оказался в эпицентре кампании по дискредитации

Кандидат в президенты от КПРФ, директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин оказался в ситуации противостояния с ЦИК: в Новосибирске изъяли тираж бюллетеня «Правда». Лидер партии Геннадий Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал этот акт «административным произволом». Однако у ЦИК другое мнение.

Стоп-кадр из видео канала Россия-24

«По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится „400 тыс. экземпляров“) без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации», — заявила 22 января секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Что же крамольного обнаружил Новосибирский облизбирком? Оказывается, в статье бюллетеня «распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями», а опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».

И это, заметим, все. Причем заявление члена ЦИК Евгения Колюшина, представляющего в комиссии КПРФ, что целью бюллетеня газеты «Правда» ЦК КПРФ области было информирование о кандидате Грудинине, а не агитация, никто не услышал. И возникает вопрос: почему?

Что симптоматично, в Новосибирске была провернута целая спецоперация. Сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, едва его забрали из типографии «Советская Сибирь». Сопровождающих груз препроводили в Кировский райотдел полиции для дачи показаний, а тираж арестовали. Все это можно было бы списать на излишнее рвение облизбиркома.

Позже стало известно, что такая же судьба постигла тираж «Правды» в Бурятии. И надо понимать: арестами тиражей эпизоды пристрастного отношения к кандидату от левых не исчерпываются.

19 января Грудинин посетил Санкт-Петербург, открыв серию предвыборных поездок по регионам. В пресс-центре он встретился с петербургскими журналистами. «Павел Николаевич, приятно слышать, с какой теплотой вы рассказываете о своем совхозе, о сотрудниках. Расскажите, сколько человек у вас работает и много ли из них иностранцев», — спросила одна из журналисток. Через десять минут после ответа Павла Грудинина сразу на восьми ресурсах появилась новость о том, что кандидат от КПРФ «оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада». По этой схеме прошла вся пресс-конференция. После ее завершения в топе «Яндекс-новостей» было сразу несколько сюжетов о том, что Грудинин «отказался раскрывать информацию о своих сделках», «смутился от вопроса об однополых браках», «оправдал бизнесменов, которые держат деньги в офшорах» и «от аренды земли получил больше денег, чем от клубники».

Что симптоматично, такое информирование о Грудинине избирателей у ЦИК вопросов не вызвало. И дело тут, похоже, не в личных симпатиях, а в установках «сверху».

Скажем, к Ксении Собчак вопросов у ЦИК не возникает даже тогда, когда юрист ее штаба в Чувашии Юрий Сидоров публикует в Facebook открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Михаила Игнатьева, и «ставили подписи по принуждению администрации районов Чувашии».

Секрет такой толерантности прост: участие в выборах Собчак, антирейтинг которой зашкаливает, Кремлю только на руку. Как и участие Владимира Жириновского — явка при тотальной мобилизации сторонников Владимира Вольфовича подрастет, а в качестве соперника Владимира Путина лидер ЛДПР угрозы не представляет.

А вот Грудинин представляет. Едва ли ни впервые у объединенных левых и патриотических сил появился кандидат, у которого есть реальное видение альтернативного развития России. Который считает, что стране нужен «справедливый суд», который будет «на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата». И видит итогом реформ «приличную зарплату», для получения которой достаточно будет честно отработать «8-часовой рабочий день», бесплатное среднее и высшее образование, а также бесплатное медобслуживание.

Для Кремля он опасен даже не потому, что считает необходимой «национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков», ратует за выход России из ВТО, пресечение вывода капиталов за рубеж. Грудинин опасен тем, что выглядит человеком, способным воплотить эти идет в жизнь. И тем, что его популярность растет.

А раз так, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы.

— Сразу после регистрации в качестве кандидата, с 23 по 27 декабря, Павел Грудинин настолько активно и успешно выступал в СМИ, что между телеканалами развернулась борьба за него, а в интернете его ролики набрали сотни тысяч просмотров, — отмечает руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Ющенко. — Этот взлет популярности не прошел незамеченным: власти включили рычаги административного давления, чтобы переломить ситуацию. И уже после Нового года на информационных площадках развернулась настоящая вакханалия по дискредитации кандидата от КПРФ.

Я даже не говорю о формате проведения пресс-конференций — оплаченных, замечу, из избирательного фонда нашего кандидата, — на которых представители СМИ вели себя абсолютно по-хамски. Я говорю о том, что сейчас телеканалы, даже если показывают сюжет о Павле Грудинине, обязательно пускают вслед сюжет с Жириновским, который заточен на максимальную критику кандидата от КПРФ.

Я считаю, происходящее объясняется одним: установками из определенного центра. И эти установки совершенно не соответствуют словам Владимира Путина о том, что нынешние выборы должны быть конкурентными, чтобы люди могли им доверять.

— Что стоит за историей с арестом тиража «Правды» в Новосибирске?

— Наша газета, тираж которой арестовали, является информационным бюллетенем. Партия не просто имеет право — она обязана информировать своих сторонников и потенциальных избирателей о том, кого она выдвинула в качестве кандидата в президенты. Причем информировать так, как считает нужным, а не как это делают федеральные телеканалы.

КПРФ уже сделала соответствующее заявление и намерена обратится в ЦИК РФ. На наш взгляд, речь идет о нарушении избирательных прав. Добавлю, что по моему мнению, инцидент в Новосибирске является еще и определенной провокацией со стороны так называемого среднего звена исполнителей. В желании выслужиться эти люди явно перешли границы морали.

— Информационная атака на Грудинина достигает своей цели?

— И центральные СМИ, и особенно федеральные телеканалы имеют огромное влияние на массовое сознание. Поэтому говорить, что развязанная против Грудинина информационная кампания ни на что не влияет, мы не можем. На деле, все действия против кандидата от КПРФ направлены на понижение его рейтинга. Особенно в глазах той части населения, которая свои взгляды формирует с опорой на ТВ.

Но среди тех, кто черпает информацию из интернета — а таких в России тоже немало — именно Павел Грудинин имеет наибольшую поддержку.

— Возможны две версии, объясняющие происходящее вокруг Павла Грудинина, — считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Первая — Кремль опасается, что Грудинин выйдет из «резервации» КПРФ. Что он соберет больше голосов, чем предполагалось изначально, и тем самым поставит под сомнение безоговорочную, однозначную поддержку большинством россиян Владимира Путина.

В рамках этой логики Грудинина нужно «топить». Но, на мой взгляд, информационная кампания против кандидата от КПРФ ведется настолько грубо, пошло и банально, что штаб Грудинина должен быть благодарен за такую контрпропаганду.

Для протестного избирателя все усилия, которые предпринимаются сейчас против Грудинина, являются маркером: он действительно оппозиционер, он самый сильный кандидат после Путина, власти его боятся.

Даже для избирателей, которые не являются сторонниками Ленина-Сталина, факты грубых «наездов» на Грудинина могут стать достаточным основанием, чтобы в последний момент «испортить» бюллетень и проголосовать за кандидата от КПРФ.

Это, повторюсь, первая версия: Грудинина в администрации президента (АП) боятся, а кампания против него ведется грубо из-за низкого профессионализма исполнителей.

Но есть и другая версия — конспирологическая: власти специально помогают Грудинину получить маркер реального оппозиционера. И связано это с желанием Кремля поднять явку, канализировать протестные голоса в направлении Грудинина и перевести нынешние референтные выборы в конкурентные — с определенными ограничениями и оговорками.

В рамках второй версии кампания против Грудинина является не попыткой сбить кандидата от КПРФ на взлете. Напротив, эффект просчитан, и мы имеем дело с попыткой сделать из вполне системного кандидата привлекательную фигуру для тех людей, которые в отсутствии реального оппозиционера на выборы банально не пойдут.

Вторая версия предполагает, что в АП сидят очень продвинутые люди, которые считают, что нужно играть тонко. Они оказывают внимание Грудинину не потому, что он представляет угрозу, а потому, что это позволяет набрать ему узнаваемость и способствовать канализации протеста в направлении его кандидатуры.

Читателям «Свободной прессы» я предлагаю выбрать любую из этих версий.

Прокомментировать ситуация «СП» попросила Павла Грудинина:

— Судя по всему, власть, наши оппоненты сильно напуганы, не ожидали такого интереса, я бы сказал, мощной поддержки со стороны россиян. Они напуганы доверием народа нам. Поэтому в их действиях появляется суетность. Шок, панические настроения — характерные приметы поведенческой тактики наших оппонентов. Отсюда — административный произвол, элементарное нарушение Закона о выборах. Обратите внимание, сейчас нет ни одного телеэфира с моим участием, а если и идет какая-то информация, то только негативная, искаженная. Незаконными методами препятствуют любой агитационной деятельности…

Но кто сказал, что будет легко? Победа всегда завоевывается в борьбе. А если твои противники, твои оппоненты действуют нечестными методами, устраивают провокации, нельзя опускаться до их уровня, действуя по их правилам. Уверен, что все равно победа будет за нами.

Арест тиража информационного бюллетеня газеты «Правда» люди восприняли именно как страх власти, желание элиты замолчать правду. И если против нас действуют незаконными методами, то мы — на правильном пути. Я уверен, что эти «бои без правил» координируются людьми из высших властных структур, без их команды невозможен тот беспредел, который мы видели в Новосибирске, Тюмени, Бурятии.

Невозможен поток клеветы, «дезы» со стороны некоторых СМИ, ТВ. А вот кто лично дал эту команду, я предположить не могу. Скажу лишь, что услужливый дурак опаснее врага. Мы действуем и идем на выборы, сообразуясь законом и понятиями о чести и достоинстве, интересами россиян.

Я вижу, что многие, в том числе и кандидаты в президенты Российской Федерации, идут на выборы не для того, чтобы выиграть, привести в действие свою программу, а поучаствовать в шоу. Но это — не к нам: отвечать на глупости, истеричные выпады не собираемся. Понятно, на самом деле эти силы, которые хотят облить грязью оппонентов, замалчивают реальные проблемы, тот экономический политический, социальный, духовный кризис, в котором повинны, к которому привели Россию.