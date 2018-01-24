Самарская полиция поймала похитителей ребенка

Самарские правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в похищении четырехлетнего ребенка.

Инцидент произошел 24 января утром. В полицию позвонила мать ребенка и сообщила, что неизвестные лица в масках увезли ее сына в неизвестном направлении. Через некоторое время она получила сообщение с требованием о выплате выкупа в размере двух миллионов рублей.

Операцию по задержанию похитителей полиция провела по «горячим следам». Злоумышленники были схвачены во время передачи им денег, рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, похищенный ребенок был обнаружен в одном из домов Самары и передан родителям.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). В числе подозреваемых ранее судимый мужчина и две женщины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Предполагается, что организатор преступления находится за решеткой.

