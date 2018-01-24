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На Алтае в ходе маневров погиб солдат-срочник

20:00 24.01.2018
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Военнослужащий по призыву погиб во время учений в Алтайском крае. В настоящее время по факту его смерти проводится проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Барнаульского гарнизона.

Там агентству уточнили, что проверка осуществляется «22-й военной прокуратурой армии, войсковой частью 56681 в Омске, в подведомственности которой находится дивизия, дислоцированная в ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае».

Из соцсетей агентству стало известно, что погибшему было 18 лет, на службу он прибыл из Чувашии. Отмечается, что солдат погиб во время пожара в палатке, в которой он находился вместе с еще пятью сослуживцами – молодой человек не успел из нее выбраться. В воинской части от комментариев воздерживаются.
 

Темы: Россия, Алтайский край, Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 23:49
Гость: Когда жизнь человеческую научаться ценить

У меня на военных сборах грузовик со снарядами сдал назад и придавил бортом майора и курсанта. Как сказали потом, майор крепкий оказался, а курсант в больницу поехал. А то, что условия разгрузки не соответствовали технике безопасности забыли. И ведь не в поле, а на складе дело-то было.
24.01.2018, 23:36
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мддда, печаль. Всё-таки 18 лет не тот возраст с которого следует призывать, но может я и не прав.
24.01.2018, 23:09
Гость: Сначала нужно думать

и лишь потом писать, а у вас все Если да кабы
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