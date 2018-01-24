На Алтае в ходе маневров погиб солдат-срочник

Военнослужащий по призыву погиб во время учений в Алтайском крае. В настоящее время по факту его смерти проводится проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Барнаульского гарнизона.

Там агентству уточнили, что проверка осуществляется «22-й военной прокуратурой армии, войсковой частью 56681 в Омске, в подведомственности которой находится дивизия, дислоцированная в ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае».

Из соцсетей агентству стало известно, что погибшему было 18 лет, на службу он прибыл из Чувашии. Отмечается, что солдат погиб во время пожара в палатке, в которой он находился вместе с еще пятью сослуживцами – молодой человек не успел из нее выбраться. В воинской части от комментариев воздерживаются.

