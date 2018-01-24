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Полковник СКР Ламонов заключил досудебное соглашение по делу о взятке

15:33 24.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Замглавы управления собственной безопасности СК полковник Александр Ламонов, заключивший сделку со следствием, рассказал в Мосгорсуде о получении $500 тысяч и передаче их начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Ламонов заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение "авторитета" Итальянца.

«Я приехал к Максименко, зайдя в квартиру, я поставил пакет на кухне, он так сказал (сделать), внутрь (пакета) я не заглядывал», — рассказал Ламонов. По его словам, изначально он получил от Дениса Богородецкого (его следствие считает одним из звеньев цепи посредников) коробку, в которой, по словам последнего, было $500 тыс.

«Я передал деньги Максименко, оставив себе 100 тысяч для распределения между мной, Денисом Богородецким и Евгением Суржиковым в качестве благодарности за посреднические услуги», — рассказал он.

Сам Максименко обвинения отвергает, заявляя, что никакой взятки он не брал.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 19:17
Гость: К чертям понятие "взятка": отвечать надо за "работу"!

Судить надлежит не за взятку поганца,
Но только и именно за Итальянца:
Беда ведь не в том, брал он мзду или нет,
А в том, что им вызволен "авторитет"!
24.01.2018, 18:46
Гость: Но ведь красиво !

"Досудебное соглашение" - изумительно изящно придумали творческие люди в мантиях. А вы всё топорно, как при царе Горохе "взятка, взятка". Нет никаких взяток, есть досудебные соглашения. Все волки целы. Учитесь, юриспруденция это искусство!
24.01.2018, 18:36
Гость: В некотором царстве,

в воровском государстве ....
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