Полковник СКР Ламонов заключил досудебное соглашение по делу о взятке

Замглавы управления собственной безопасности СК полковник Александр Ламонов, заключивший сделку со следствием, рассказал в Мосгорсуде о получении $500 тысяч и передаче их начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Ламонов заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение "авторитета" Итальянца.

«Я приехал к Максименко, зайдя в квартиру, я поставил пакет на кухне, он так сказал (сделать), внутрь (пакета) я не заглядывал», — рассказал Ламонов. По его словам, изначально он получил от Дениса Богородецкого (его следствие считает одним из звеньев цепи посредников) коробку, в которой, по словам последнего, было $500 тыс.

«Я передал деньги Максименко, оставив себе 100 тысяч для распределения между мной, Денисом Богородецким и Евгением Суржиковым в качестве благодарности за посреднические услуги», — рассказал он.

Сам Максименко обвинения отвергает, заявляя, что никакой взятки он не брал.