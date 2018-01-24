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Жириновский предложил освободить часть мужчин от выплаты алиментов

18:45 24.01.2018
Владимир Жириновский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Жириновский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в рамках избирательной кампании высказал ряд инициатив, касающихся семейных отношений.

В частности, он предложил освобождать от уплаты алиментов мужчин при условии, если они создали новую семью и в ней родился ребенок. «Если государство дает за первого ребенка 500 тысяч там, 450, а он уже живет с другой женщиной, и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить», - цитирует политика РИА «Новости». По мнению Жириновского, в противном случае у мужчины может не хватить денег для содержания двоих детей. В результате вторая семья может разрушиться.

Лидер ЛДПР считает несправедливым то, что мужчина, в отличие о женщины, ничего не получает от государства при рождении второго ребенка. «Это удар по мужской части населения», - заявил он.

Помимо этого Жириновский предложил выплачивать материнский капитал женщинам, которые не стали делать аборт, но, родив ребенка, передали его государству. «Она не будет делать аборт — ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит… Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч», - пояснил он.

Президентские выборы в России намечены на 18 марта. В настоящее время кандидаты веду предвыборную кампанию. Жириновский будет баллотироваться на пост главы государства в шестой раз. Ранее он заявлял, что в случае победы первым делом издаст указы об амнистии и защите русского языка, а также введет талоны на питание.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Иерусалим, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2018, 23:44
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

☝ «Когда вы говорите, Вольдемар Волфович, такое впечатление, что вы бредите» (с)
24.01.2018, 21:58
Гость: Этому шуту

пора уже о вечном задуматься, а он всё туда же.
24.01.2018, 21:14
Гость: Монк

Твой бывают же люди, даже трезвый ведёт себя как пьяный, чуть что идёт в"разнос"....
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