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МИД обвинил США в пропагандистской атаке на Россию

07:02 25.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию, считает российский МИД. Как пишет РИА Новости, такое заявление представители ведомства сделали, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии.

Российский постпред в ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", — говорится в заявлении ведомства.

Также Россия призвала партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", — заявил МИД.

По мнению ведомства, США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.

Темы: Россия, Сирия, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 11:33
Гость: самые эффективные Действия

"Кац предлагает сдаться!"
25.01.2018, 09:37
Гость: B-)

ОТ ОБВИНЕНИЙ ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ К ДЕЙСТВИЯМ.
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