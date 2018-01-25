МИД обвинил США в пропагандистской атаке на Россию

США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию, считает российский МИД. Как пишет РИА Новости, такое заявление представители ведомства сделали, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии.

Российский постпред в ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", — говорится в заявлении ведомства.

Также Россия призвала партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", — заявил МИД.

По мнению ведомства, США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.