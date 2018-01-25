В ОАК начали разработку гражданской версии Ту-160

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолет на базе ракетоносца Ту-160. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Буквально несколькими часами ранее идею создания такого самолета высказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что стране нужен быстрый пассажирский самолет, учитывая размер ее территории. По словам главы государства, сегодня можно быстрее долететь из Москвы в Нью-Йорк, чем Калининграда до Владивостока.

Путин также напомнил, что подобный самолет уже существовал, имея в виду Ту-144. «Ту-144 почему сошел с производства – билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», - цитирует президента «Интерфакс».

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. На сегодняшний день самый большой, самый мощный и самый тяжелый боевой самолет в мире. Кроме того, он является самым скоростным бомбардировщиком.

