Потеряла ли Россия с Путиным 17 лет?

Мы видим повальную готовность к продажности во всех слоях нашей элиты – снизу доверху и слева направо

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Либералы и патриоты как единство противоположностей

В рядах как патриотической, так и либеральной оппозиции популярен лозунг о потерянных семнадцати годах, прошедших под правлением Путина. Причём оценки того, что потеряли, разнятся в зависимости от политической ориентации оппозиции. Либералы считают, что потеряли открытость рынка и упустили время создания институтов, эту открытость создающих. Патриоты считают, что потеряли время для госкапвложений в структурную перестройку отраслей экономики и создание институтов, закрывающих её от экспансии внешнего рынка.

Две противоположные системы критериев – и общие выводы: Россия при Путине потеряла семнадцать лет. Вы скажете – а разве так бывает? Как возможно одновременно утверждать противоположные вещи и сойтись в выводах?

При всём кажущемся нонсенсе такой картины, она существует. На нас каждый день льётся поток стенаний об упущенных семнадцати годах – а дальше идут разные списки претензий.

Но если упрёки абсурдны, то что на самом деле было? Потеряли мы что-то за семнадцать лет или приобрели? И виноват ли Путин в чём-то или наоборот, не виноват, а даже заслуживает признания?

Возможен ли в России переворот?

Для ответа на этот вопрос давайте вспомним, что Россия с послесталинских советских времён во всё большей степени - сырьевая страна. Нефть и газ – основа её экспорта и доходов бюджета. А когда не было нефти и газа, то важнейшими статьями стратегического экспорта были другие виды сырья. Именно это, а не географическое положение, всегда и было причиной военных нашествий Запада на Россию. Бедный сырьём, но богатый деньгами Запад всегда стремился обрести контроль над сырьевыми станами. И он очень преуспел в этом искусстве. Финансово-экономические инструменты колонизации сегодня намного эффективнее военных, хотя при необходимости и военные используют без колебаний.

Рецепт современной колонизации прост и давно описан в печати. Для начала в богатой сырьём стране организуется экономическая дестабилизация. Потом идёт подкуп правящей элиты. Это несложно. Кризис экономический переходит в кризис политический. Потом на фоне всеобщего кризиса делают смену власти на проамериканскую. Новая власть открывает свой рынок для западных корпораций. Для удержания контроля страну вынуждают брать кредиты у МВФ. Её долги растут в геометрической прогрессии и контроль над экономикой переходит в руки США. После чего из страны выжимают в десятки раз больше, чем было вложено.

Военный и чиновничий аппарат колонии проходит через обучение в США, где им промывают мозги и они вербуются спецслужбами. После чего на родине их ждёт карьера и власть. И они служат верой и правдой хозяевам, понимая, что народ их ненавидит и без защиты США им не прожить. Так повсюду – от Нигерии до Украины. Апофеоз - в Мексике: там государство не имеет право вмешиваться в работу нефтяных компаний. Без различия, государственные они или частные. Такой вот мексиканский суверенитет.

Чистый пример сырьевой экономики являет собой Венесуэла. 8 миллиардов тонн нефти в разведанных и подтверждённых запасах – согласитесь, это серьёзно. Почему серьёзно?

Да, самое главное. Феномен сланцевой нефти в США возник не из воздуха. Тут есть некоторая предыстория. Джордж Буш-младший в своё правление добился разрешения начать добывать нефть в национальных парках. Его за это долго наши либералы и мировые экологи ругали. Но специалисты знали – этот вынужденный шаг был предпринят потому, что в США разведанные запасы нефти кончились, а имеющихся хватало на 10 лет. В Канаде на 8. Это было на начало 2000-х. Точнее – в 2002-м. Вы понимаете теперь, почему в мире пошла череда цветных революций на Ближнем Востоке и для США выросло значение Нигерии, Ливии, Мексики, Венесуэлы и России. А так же причины сланцевой революции в самих Штатах. Нефть в традиционных источниках в США подходила к концу.

Именно в этом нужно искать причины перестройки в России. Доступ к российской нефти был главной идеей Запада. Перестройка проводилась по классической схеме переворота в Венесуэле, когда Чавеса арестовала хунта и на какое-то время посадила в тюрьму. Тогда Чавес решил поменять менеджмент в нефтяных государственных компаниях. Заметьте – государственных. Форма собственности никак не мешает коррупции управленцев. Тогда США проплатили венесуэльским профсоюзам, госчиновникам и генералам – и те организовали по стране стачки и арест Чавеса. Ведь вся военная и государственная элита Венесуэлы училась в США, имела там счета, недвижимость и там жили её семьи и дети. В СССР аналогично перевербованная часть партноменклатуры организовала обвал экономики, недовольство и смену курса, включая такие ключевые этапы, как ГКЧП и расстрел Верховного Совета.

Чавеса арестовали, но десантные части и средний комсостав не согласились с путчем. Они понимали, что государственный интерес Венесуэлы состоит в сохранении независимого от США нефтяного госсектора. США предупредили, что «что сделано – то сделано», Чавеса освобождать нельзя, но десантники освободили Чавеса. Тогда США стали требовать не расстреливать путчистов «ради прав человека». Их не расстреляли - Чавесу нужно было продавать в Америку нефть. Конфликт замяли, пятую колонну оставили.

Что мы видим?

В сырьевой стране госчиновники, обслуживающие сырьевой сектор, являются самым главным и самым слабым звеном, готовым на предательство и подкуп. Во власти нет друзей и братьев. Близкие опаснее дальних – Цезарь именно от Брута меньше всего ожидал удара ножом, но именно Брут и возглавил заговор. Чавеса смогли арестовать именно из-за предательства ближайшего окружения. Не Навальный, а именно сырьевые и нефтегазовые чиновники, которым Путин дал всё, наиболее опасны для него. Не случайно американцы свой февральский удар направляют именно против них.

Рядом с ними идут чиновники финансового сектора, ибо сырьё, нефть и доллар идут рука об руку. Часть спецслужб участвует в процессе для обеспечения прикрытия. Именно они в нужный момент выводят на сцену навальных и прочих «бунтарей из народа». Генералитет в этом случае становится пассивным и неустойчивым. Он или переходит на сторону путчистов, или стоит в стороне и ждёт результатов заговора, чтобы присоединиться к победителю.

Россия как сырьевая страна сложилась задолго до Путина. Со времён Хрущёва здесь стал складываться класс управляющих нефтью и газом чиновников, которые и составили костяк пятой колонны. Понятно, они вовлекли в своё дело часть высших чинов КГБ и Госбанка, ибо без их соучастия было невозможно вести дела с Западом и готовить переворот в СССР. При Брежневе всё сложилось и окрепло, и при Горбачёве накопленный потенциал перешёл в стадию реализации.

Когда дело дошло до Путина, в России уже много лет господствовал сложившийся мощнейший класс чиновников, получивший доступ к собственности и вывозу капиталов и кровно завязанный своими интересами на Запад, а по потенциалу властного ресурса сопоставимый с возможностями страны. Своего рода государство в государстве. Противостоящие им группы патриотического толка были мелкими фрагментарными вкраплениями в общую картину и либо выдавливались из власти, либо уничтожались.

Все думают, что стоит Путину создать группу типа ОНФ, обратиться к нации по телевидению и подписать пару указов – и пятой колонне конец. Все поднимутся и победят гидру. Это величайшее заблуждение. Гидра – не внешний пришелец, а неотъемлемая часть собственного организма, без которого стране и дня не прожить. А других нет и взять их неоткуда. Простые чиновники, назначаемые президентом, могут показать ему такие зубы, что судьба Хусейна или Каддафи будет для Путина совершенно реальной. Именно для возможности управления ими ради предотвращения сговора и создана приближенная к Путину партия Единая Россия. Никаких иных задач у этой партии нет. Её роль голосовательной машины второстепенна – это та кость, которую кидают хищнику, чтобы отвлечь от броска на дрессировщика. При необходимости президент может договориться со всеми думскими партиями и без господства партии власти. Так было долгое время до появления Нашего Дома Россия и Единой России – и прекрасно работало. Но пришло время – и чиновников стало необходимым поставить под контроль. Предотвращение неконтролируемого сговора против президента – вот главная цель создания партии власти.

Когда хвост пытается вертеть собакой

Это Януковича Путин спас, а самого Путина спасать уже некому. В сырьевой стране сырьевые и финансовые чиновники по совокупному административному ресурсу перевешивают президента. Это стойкий и мобильный монолит, внимательно следящий за всеми движениями и намерениями главы государства. При малейшей угрозе все разобщённые по интересам группы и кланы немедленно консолидируются и свергают президента так же легко, как меняют управляющего на своих буровых скважинах. В мемуарах одного из бывших чиновников правительства конца 90-х открыто сказано, что аппарат правительства в состоянии дискредитировать и политически уничтожить любого главу кабинета, который им покажется опасен. И тем самым ударить по президенту.

Любимцем аппарата был Валентин Павлов, министр финансов при Горбачёве и автор неудачной денежной реформы. Чужих аппарат съедал беспощадно, изумительно утончённо подставляя в процессе старательного на первый взгляд исполнения полученных установок, которые по ходу исполнения трансформировались им в полную свою противоположность по результату. Ненависть народа была гарантированной. От заоблачного рейтинга за два месяца оставались рожки да ножки. Ничего поделать с этим ни президент, ни премьер-министр не могли и не могут по сей день. И не только в России, но и в Англии, и в США точно так же обстоят дела. Трамп свидетель, не даст соврать. В Европе тоже господствует чиновничий класс. И СССР от Сталина до Горбачёва не исключение. Традиция эта сохранилась и даже окрепла в постсоветской России, несмотря на то, что все прочие основы управления развалились. Солидарность чиновничества растёт во все кризисные времена, существуя на уровне звериного инстинкта выживания.

Так позднесоветский аппарат правительства в своё время, воюя с Ельциным не за страну, а только за свои интересы, убил репутацию Гайдара, что ударило по Ельцину и спеленало его активность, и пощадил Черномырдина, который был своим и в аппаратные интересы уже не встревал. Ельцин выводы сделал и немного поубавил прыти. Немцова аппарат просто презирал, терпел и игнорировал, пока тот занимался политическими заявлениями и не лез в экономику, но после истории с принудительной пересадкой на Волги терпение аппарата лопнуло. Немцова уничтожили, представив его перед Ельциным как полного идиота и шута, которого никогда всерьёз не воспримут. Ради избегания конфликта с чиновниками Ельцин убрал Немцова от греха подальше.

Серьёзный конфликт был у аппарата правительства с Лужковым – все его неприятности растут оттуда. Кириенко как временного камикадзе, ничего не знавшего о функционировании правительства как сложной социальной системы, просто не трогали, благо, что он не лез в хозяйство и не угрожал чиновникам конкретными планами. Медведева аппарат и вовсе не боится, потому что тот и близко не приближается к интересам чиновничьего сословия. Никаким руководством правительства Медведев не занимается, ничьих интересов не пересекает, и потому его премьерский срок прошёл спокойно. Путина аппарат правительства не любит, но так как Путин его не задевает, то они не делают ему крупных гадостей – ни в период его премьерства, ни в период президентства. А могут в одночасье. Пока ограничиваются мелким саботажем. Ни та, ни другая сторона флажки не пересекают и войны друг другу не объявляют.

Кстати, самым любимым руководителем для аппарата правительства был Михаил Касьянов, «Миша два процента». Сам выходец из недр госплановского аппарата, Касьянов воспринимался как свой, он знал все неписаные законы и скрытые возможности этого сословия, и не только никогда не шёл поперёк их интересов, но и во всём шёл им навстречу. Он прекрасно знал их способность убить любое политическое предписание любого правителя. Заставить любого правителя выглядеть беспомощным и неумелым. Чтобы народ разозлился на него. И правитель ничего им не сможет сделать. Ведь они заняты текущим управлением, которое никто лучше них не знает. Политик даёт цели, а страну на себе несут они. Вспомните хотя бы судьбу многострадальных майских указов Путина. И множества последующих его предписаний, на которые чиновники плевали с высокой колокольни. Конфликт с чиновничьим сословием смертельно опасен для любого неосторожного главы государства и высшего политика.

Потеряны ли семнадцать лет?

Семнадцать лет Путин осторожно маневрировал и распутывал этот гадючий клубок, не давая сломать государственность тяжело больной и слабой России. Весь повально и на 100 % правящий класс в России заражён предательством и готовностью бежать на Запад. Весь повально – от либералов до патриотов. Пример – история со стыдливо закрытыми в последний момент счетами Грудинина в Австрии.

«У меня никаких счетов за границей нет, но у меня есть родственники. Да, я сделал операцию своей матери за границей, у моей сестры тоже были операции за границей. Да, в ближайшее время будет потрачено еще много денег, кстати, не только у меня, но и у моих сотрудников. Мы пролечили людей в Израиле, в США», - сказал Грудинин.

Я думаю, что все, кто хоть раз сталкивался с переводами денег из России за границу, удивятся такому аргументу – неужели сейчас для оплаты операции нужно открывать счета за границей? В эпоху системы SWIFT и электронных расчётов? Сотни людей оперируются за границей – и что, все там для этого открывают счета? Ведь если есть договор с клиникой, можно дать банковскую гарантию, в конце концов, сделать предоплату со счёта в России или по карте оплатить – но зачем для этого счета в Австрии открывать? Да ещё на такие суммы в ценных бумагах? На каких дремучих бабушек из электората КПРФ рассчитана эта ахинея?

Мы видим повальную готовность к продажности во всех слоях нашей элиты – снизу доверху и слева направо. Что бы они электорату ни говорили – деньги вывозят при первой возможности. Это выгодно и они не дадут перекрыть эту возможность. Сожрут каждого, кто покусится. Шувалов от лица чиновничества Путина предупредил – и Путин понял. Отыграл назад.

Путин сидит на вулкане. Этот вулкан - интерес госчиновников и предпринимателей. Что там нефтяники - председатели красных колхозов имени Ленина стремятся иметь личные счета на Западе. Такой правящий класс существует в России, он монолитен и огромен, по ресурсам власти во много раз превосходит ресурс президента и возник он в недрах советского строя, и другого у нас нет и взять его неоткуда. Складывался и рос он на протяжении десятилетий. Едва попав в ситуацию власти, они немедленно стяжают деньги и вывозят из страны за рубеж. И ничего вы с этим поделать не можете, если не хотите получить нож в спину или яд в тарелку. Что с этим делать, чтобы не обвалить страну – никто не знает, особенно те, кто говорит, что знает. Врут или не понимают всей проблемы.

А теперь объясните – как за семнадцать лет президент может поменять эту государственную машину, работающую только на таком топливе? Как одному одолеть такую армию? Она слушается только до тех пор, пока считает, что вы ведёте её в нужную им сторону. Любое подозрение в адрес главы государства превращает их во вражескую армию.

Я уже не говорю про отравленного Сталина, чей труп компартия вывесила на кремлёвской стене для всеобщего поругания. Вы помните ГКЧП. Всесильный генсек оказался в одночасье изолированным. Сейчас говорят – это он сам всё организовал и подстроил. Возможно и сам.

НО ПОЧЕМУ ТОГДА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ФОРОСА ОН ВЛАСТЬ ПОТЕРЯЛ, А НЕ УСИЛИЛ? Ведь в Форос улетал глава СССР, а вернулся заложник доброй воли Ельцина. И ходил Горбачёв на работу до тех пор, пока это не надоело региональному князьку. Это называется «сам подстроил»? Что-то не похоже.

Путину повторить судьбу Горбачёва в случае подозрений со стороны правящего класса в его намерениях типа Чавесовских не намного труднее, чем Чавесу. И придёт ли ему на помощь десантная дивизия – ещё огромный вопрос. Когда ты силён, все тебя любят, а вот когда ты узник, то не вспомнит ли Шойгу о валяющемся где-то дома Мальтийском паспорте, вручённом ему вместе с орденом? Ведь если сами Жуков и Малиновский участвовали в антисталинском заговоре и последующем путче, то чем хуже все прочие генералы? Пока не проверишь, сказать ничего нельзя. А вот чем проверка окончится, неизвестно никому.

С учётом вышесказанного оценка прошедших путинских семнадцати лет меняется на совершенно противоположную. Перемены произошли разительные – пятая колонна утратила колоссальную часть своего ресурса именно потому, что его отнимали очень медленно. Но сохранившаяся часть их ресурса ещё очень велика, она критична для обрушения страны в хаос. И потому многие нужные решения вынужденно откладываются – до изменения в раскладе сил. Ибо политика есть искусство возможного, а не желаемого.

С этой точки зрения прошедшие семнадцать лет имели переломный характер и никак к потерянным отнесены быть не могут.

Автор - Александр Халдей