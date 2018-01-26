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Гражданская версия Ту-160 будет россиянам не по карману

18:45 26.01.2018
Ту-160. Фото с сайта militaryarms.ru
Ту-160. Фото с сайта militaryarms.ru
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Пассажирский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, запускаться в серию не будет, поскольку далеко не каждая авиакомпания сможет позволить себе его содержание и эксплуатацию.

Стоимость одной такой машины составит от 140 до 150 миллионов евро. Самолет может оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиапроме.

Это подтвердил изданию вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, в России и за ее пределами есть «богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги». В связи с этим потребность в таком самолете все же есть, считает он.

Накануне стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала разработку гражданской версии Ту-160. Идею создания такого самолета подал президент России Владимир Путин, отметив, что страна нуждается в такой машине, учитывая ее территорию.
 

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Авиастроение
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 00:24
Гость: blog2038

Да нет, чтобы быстрее добежал.
27.01.2018, 00:08
Гость: Пилот

Переделать военный Ту-160 в гражданский это просто предвыборный блеф президента. А руководство завода не растерялось и тут же доложило а мы уже начали проектирование. А затем кто-то предложил давайте деньги то получим и поделим а потом просто иллюминаторы с обоих сторон пририсуем поближе к 18 марта и в бомболюки диваны привяжем вместо бомб и скажем что уже один переделали, вряд ли кто-то из руководства отважится полететь. Раньше такая мысль как переделать военный самолет в гражданский никому в голову даже не приходила, потому что выпускалось полно гражданских самолетов и такой потребности просто не было. А сейчас полный ступор с гражданским авиастроением в РФ, даже наладить выпуск аналога Ан-2 1947г не могут. Хотя потребность огромная и готовы заплатить, их до сих пор делают в Китае может у них и следует заказывать. Возможно богачам и нужен скоростной самолет тогда лучше переделать Миг31 в бизнес класс. Конкорд летел от Лондона до Нею Йорка со скоростью 2400 км/ч 3.5 часа, что в два раза быстрее а билет стоил $10500 в 10 раз дороже туда и обратно. Поэтому был по карману только весьма состоятельным гражданам и бизнесменам.
26.01.2018, 23:55
Гость: ту 144

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