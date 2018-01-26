Гражданская версия Ту-160 будет россиянам не по карману

Пассажирский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, запускаться в серию не будет, поскольку далеко не каждая авиакомпания сможет позволить себе его содержание и эксплуатацию.

Стоимость одной такой машины составит от 140 до 150 миллионов евро. Самолет может оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиапроме.

Это подтвердил изданию вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, в России и за ее пределами есть «богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги». В связи с этим потребность в таком самолете все же есть, считает он.

Накануне стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала разработку гражданской версии Ту-160. Идею создания такого самолета подал президент России Владимир Путин, отметив, что страна нуждается в такой машине, учитывая ее территорию.

