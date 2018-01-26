По заказу Кремля топить Грудинина заставят даже детсадовцев

Сейчас в атаку на кандидата от КПРФ кинули студентов региональных вузов



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Недавно кандидат в президенты России Павел Грудинин вспоминал рассказ «Как меня выбирали в губернаторы», параллели с нынешней предвыборной кампанией и этим знаменитым произведением действительно напрашиваются.

По мере продолжения кампании «Выборы 2018» на ум все чаще приходит еще одна фраза героя Марка Твена — «Это уже становится однообразным».

Нет, города Павел Грудинин посещает не одни и те же, и с людьми встречается из самых разных слоев общества, вот только пресс-конференции все так же похожи на ту, что прошла в Москве в ТАССе, где была сказана известная фраза о Люцифере. Отличается все лишь по мелочам, которые дьявол, как известно, так любит, что проводит в них все свободное время.

Скажем, на пресс-конференцию Павла Грудинина в Санкт-Петербурге журналисты уже за час осаждали крыльцо питерского ТАССа на Шпалерной — вроде бы не «Прямая линия» проводилась, почему такой ажиотаж? Но журналисты неспроста пришли пораньше, нужно ведь пробиться поближе, чтобы суметь задать вопрос. Репортеры, стоя у крыльца, то и дело поглядывали в бумажки с вопросами, пробегая еще раз, чтоб ничего не забыть. Бумажки, такое впечатление, выдали всем в одном месте.

«Чтоб вы к нам всегда так ходили», — удивлялась женщина, запуская журналистов, дорвавшихся до пресс-конференции Грудинина.

Нужно ли говорить, что в Питере были те же вопросы, что и в Москве, пускай еще на первой пресс-конференции кандидат от КПРФ, как мы уже писали, достаточно доходчиво объяснил и про те самые счета, которые в новостях раздули по курсу «1 к 200», и про землю, на которой якобы невиданно нажился его «совхоз имени Ленина», вроде бы, расставил все точки над i, заодно пообещав больше не отвечать «Лайфу». Но Павел Николаевич — тактичный собеседник и в Санкт-Петербурге он снова ответил всем, включая «люциферных».

Через несколько дней Павел Грудинин приехал в Серпухов. Там была встреча по поводу незаконно перегруженного мусорного полигона «Лесная», но и во время этого достаточно тяжелого мероприятия один местный житель, пожилой человек, подозрительно рвался задавать Грудинину вопрос вне регламента.

Судя по интересу некоторых СМИ к этому моменту, вопрос тоже был про «грудининские деньжищи». Например, почему Павел Грудинин не потратил свои миллиарды на избавление Подмосковья от мусора?

Впрочем, еще забавнее было в Самаре, где утром 25 января Павел Николаевич в День студента проводил встречу в местном институте культуры. Первый же взявший слово студент признался, что «готовился» и потратил на это целый вечер (сессию видно сдал досрочно), после чего долго и нудно, почти как на экзамене, бубнил про участки, проданные совхозом имени Ленина. «Сумма была огромной», — повторял он, все больше путаясь в попытке сформулировать вопрос.

«Не мучайтесь, давайте я отвечу, — прервал страдания кандидат в президенты. — Мне очень приятно, что самарские студенты института культуры так хорошо знают жизнь нашего совхоза. Не все уважаемые СМИ нацелены на конструктивный диалог, на обсуждение выхода страны из кризиса. Многих интересует цвет белья. Доходы. Все деньги, которые совхоз выручил от продажи земли, были потрачены на его развитие. Мы построили лучшие детские сады, лучшую школу, может, и в мире».

Также Павел Грудинин добавил, что если говорить о культуре, которую студент в данный момент представлял, то «Совхоз имени Ленина» тратит на нее ежегодно 8−10 миллионов рублей, хотя «это не его дело».

Студент не очень унимался, все больше становясь похожим на журналиста «Лайфа» (помните, как в фильме «Матрица» агент Смит легко вселялся в каждого прохожего?), но микрофон все же удалось передать другим ребятам. Но и это не помогло, новый студент тоже «готовился» и пробубнил вопрос из стандартного «пула». Участки, акции, студента института культуры по поводу бизнес-деятельности Павла Грудинина терзали смутные сомнения малопонятного содержания.

Впрочем, вопросы эти задаются не ради ответов. Ответы будут смонтированы в нужном ключе, в новостях «правильных» интернет-СМИ в заголовке в любом случае будет написано, что «Грудинин уклонился от ответа» — и это еще мягкий вариант.

Что ж, собственно, вопросы студентов только подтверждали слова кандидата в президенты от КПРФ о бедственном положении учащихся вузов — у которых ни перспективы жилья, ни гарантии работы. В сложившейся ситуации приходится вертеться и студентам. Готовился весь вечер, задал «какой надо вопрос» и, глядишь, можно гулять до следующей сессии. А то и за текущую расплатиться.

«Могу сказать, что меня очень серьезно проверяют, мы все время находимся под опасностью рейдерских захватов. Эти деньги — наши доходы, с которых мы платим налоги, и у меня нет причин прятать какую-то информацию», — ответ Павла Грудинина, который в новости многих СМИ может и не попасть.

Когда через полчаса после встречи со студентами на обычной пресс-конференции снова пошли такие же, слово в слово, вопросы, Павел Грудинин с коллегами из КПРФ Леонидом Калашниковым и Александром Ющенко уже просто смеялись.

— Все мои коллеги уже выучили ответ на вопрос, — сказал Павел Грудинин.

— Даже студенты института культуры выучили, — добавил Александр Ющенко.

Ни в коем случае нельзя сказать, что все журналисты, которые интересуются вопросами, связанными с бизнесом Павла Грудинина, плохие люди, отрабатывающие заказ. Но, к сожалению, их вопросы, правильные и корректные, теряются в потоке информационного мусора.

Тут, конечно, ничего не поделаешь, как говорилось в упомянутом фильме — matrix has you.

Вот только не факт, что такая антигрудининская кампания действительно вредит этому кандидату в президенты. Одно то, что именно на Павла Грудинина, а не кого-то другого был наведен прицел и брошены такие силы, делает его главным конкурентом фаворита Выборов-2018. Похоже, скоро даже детсадовцам раздадут вопросы, компрометирующие кандидата от КПРФ.

А сам Павел Грудинин воспринимает такие вопросы от «студентов» с юмором, а такую кампанию — как должное.

«Журналисты записывают интервью, задают такие вопросы, потом выключают диктофон и говорят: „На самом деле мы за вас“. Работа такая, дали задание, они это делают. Если хочешь заниматься политикой, кожа должна быть толстой как у носорога, никуда не денешься», — прокомментировал Павел Грудинин свое умение держать удар в Самаре.

Автор: Олег Бабкин