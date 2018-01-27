Российские мужчины не представляют, что делать, когда делать нечего

Мужчины в России трудятся меньше всего в мире. Продолжительность их трудовой жизни сегодня составляет всего 33,8 года

Это намного меньше, чем во многих странах Европы и Америки. Например, японцы трудятся 45,2 года, голландцы - 42,8, а американцы - 40.

Фото с сайта lady-guid.com

В отличие от мужчин российские женщины не отстают от среднемировых показателей - 32,1 года. Примерно столько же работают испанки, француженки и американки. Самые "ленивые" - итальянки, им хватает четверти века на работе, чтобы забыть о ней окончательно. Самые активные в трудовом плане шведки - они проводят на работе в среднем 40 лет жизни.

Такие любопытные данные содержатся в докладе "Продолжительность трудовой жизни в России", подготовленном специалистами НИУ "Высшая школа экономики".

Впервые оценивать длительность пребывания человека на рынке труда начали в 30-х годах ХХ века. Изначально исследовали продолжительность трудовой жизни мужчин, так как женщин официально трудилось не слишком много, пишет "Российская Газета".

В середине ХХ века мужчины в развитых европейских странах и США работали, как правило, 42-43 года. А вот в 1990-е продолжительность их трудовой жизни сократилась до 37-40 лет. А женщин, чья занятость набирала обороты, выросла в большинстве стран на 7-10 лет. И Россия не стала исключением.

В СССР, потерявшем значительную часть мужского населения в Великой Отечественной войне, женщины трудились больше, и гендерный разрыв оказался существенно меньше. Например, в 1959 году мужчины работали 40 лет, а женщины - 35, в 1970 году - 36 и 33 года соответственно.

В 90-х годах прошлого века россиянки стали еще больше трудиться - 34 года. Сказывались сложности постперестроечных времен: многие дамы брали на себя роль кормильцев семьи. Сыграла свою роль и увеличившаяся смертность среди мужчин трудоспособного возраста. В итоге в 2002 году женщины работали 31,3 года, а мужчины - 30,9 года. Экономический подъем начался с 2003 года, и это сразу же отразилось на продолжительности экономически активной жизни в России.

Тем не менее, как считают экономисты НИУ ВШЭ, Россия все равно сильно отстает от других стран. Только к 2030 году, если вырастет ожидаемая продолжительность жизни у мужчин до 67,4 года, а у женщин до 77,7 года, это позитивно отразится и на увеличении деловой активности: на 1-1,3 года у мужчин и на 2-2,5 года - у женщин.

Однако эксперты "Российской газеты" видят и другой способ удлинения периода трудовой деятельности. "Почему, по официальным данным, мы так мало работаем? Потому что у нас один из самых низких в мире пенсионных возрастов, - считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. - Если бы, как во многих странах, женщины работали до 60 лет, а мужчины - до 65, это бы привело и к увеличению трудовой активности".

Тем более, как подчеркивает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина, 40 процентов россиян после выхода на заслуженный отдых продолжают работать. Из них 30 процентов - официально, остальные - нет.

"Существуют исследования, доказывающие, что именно активная трудовая деятельность дает нам жизненный оптимизм и повышает самооценку, - уточняет Храпылина. - Для пенсионеров не всегда есть работа, особенно квалифицированная. Поэтому многим приходится после пяти лет с момента выхода на пенсию довольствоваться уже малоквалифицированными занятиями - работать курьерами, консьержками".

Интересные развивающие и образовывающие программы для людей серебряного возраста реализуются только в крупных городах. В провинции те, кто не работает, вынуждены либо с внуками нянчиться, либо обрабатывать шесть соток.

"К сожалению, отсутствие работы выбивает человека из социума, и это может привести к сокращению продолжительности жизни, а не к увеличению", - констатирует Сергей Смирнов.

А как у них

Франция

По данным статистической службы Еurostаt, средняя продолжительность трудовой жизни французов составляет 35 лет. Считается, что из общего числа французских пенсионеров, а это 15 с половиной миллионов человек, работающих три процента - 450 тысяч. Во Франции возраст выхода на пенсию составляет 62 года.

Эксперты подсчитали, что французы опять-таки в среднем живут после выхода на пенсию 25 лет. Причем это в большей мере касается женщин, у которых средняя продолжительность жизни составляет 85,4 года (у мужчин 79,5 года). Многие французы "третьего возраста" с удовольствием путешествуют как по своей стране, так и по всему свету. По официальным данным французского Министерства экономики, три четверти пенсионеров совершают минимум одно путешествие в год, на что расходуется свыше 22 миллиардов евро. Поэтому совсем не удивляет тот факт, что во Франции существуют многие десятки туроператоров, которые исключительно работают на эту категорию населения страны.

Италия

Итальянцы, как правило, начинают трудовую карьеру ближе к 30 годам и заканчивают в 67. Их трудовой стаж с учетом пенсии в 72 года обычно составляет 37 - 40 лет. Как таковой трудовой книжки у итальянцев нет, а узнать про отчисления и стаж можно на сайте национального пенсионного фонда. С 1 января 2018 года в Италии устанавливается одинаковый пенсионный возраст для женщин и мужчин. Как правило, итальянцы, выйдя на пенсию, автоматически прекращают трудовую деятельность. Пенсии (она варьируется от 700 до 1500 евро в месяц) вполне хватает на достойную жизнь.

Оказавшись на заслуженном отдыхе, итальянские бабушки и дедушки стараются наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Вместе с тем ежегодно в Италии растет число пенсионеров, эмигрирующих за границу и тратящих свою итальянскую пенсию за рубежом. Среди самых популярных направлений страны Восточной Европы и Южной Америки. По мнению социологов, данная тенденция негативным образом отражается на национальной экономике - выплата пенсий гражданам, проживающим за границей, является убыточной для Италии, поскольку эти деньги не инвестируются в экономику страны и не возвращаются в виде налогов.

Южная Корея

Если посмотреть на формальные цифры, то на пенсию в Южной Корее должны выходить в 60 лет, а статистика гласит, что средний возраст увольнения - 57,4 года. Однако согласно данным управления статистики Кореи, реальный возраст, когда корейцы прекращают работать, составляет 71,1 года для мужчин и 69,8 года для женщин. Корейские пенсионеры в основной своей массе очень активные люди. "Мы пытаемся наверстать то, чего не было в годы, когда приходилось поднимать экономику, и творить "экономическое чудо на реке Ханган", - пояснил корреспонденту "РГ" один бизнесмен, который теперь каждые субботу-воскресенье ходит в горы.

А потому различные кружки, клубы по интересам очень востребованы среди пенсионеров. Очень популярны также поездки за рубеж, куда пожилые корейцы предпочитают направляться в составе туристических групп.

Автор: Ольга Игнатова