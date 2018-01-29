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Владельцев оружия обяжут носить опознавательные знаки

09:54 29.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, пишет «Парламентская газета».

По мнению авторов инициативы, если человек владеет огнестрельным оружием, то его «нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям».

В законе также оговаривается, что владелец оружия не должен брать оное в общественные места или увеселительные заведения. В случае принятия данного закона, он коснется всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического. Владельцев такого оружия в России насчитывается до 8 миллионов человек.

Осенью 2017 года директор Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что россияне не готовы к массовому владению оружием «ни экономически, ни психологически», и в стрессовой ситуации они «готовы применить его и по поводу, и без повода».

Темы: Незаконный оборот оружия и преступления с оружием, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 15:54
Гость: Не только

при Гитлере. Не только евреев.
Но ты всегда выбираешь сам, носить или не носить.
Не бери пистолет с собой - не будешь носить знак.
Выходи из секты - не будешь носить знак.
Выбор всегда есть.
29.01.2018, 15:50
Гость: Процент не больше,

чем среди обитателей твоей квартиры.
29.01.2018, 15:49
Гость: Московит.

Для защиты дома, дачи или квартиры, оружие конечно нужно. Но на улице зачем его носить? Чувствовать свое превосходство над другими, так как без оружия ты слаб? Так что-ли? Зачем носить пистолет куда-то вне дома?
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