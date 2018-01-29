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Эффект Вагнера: Военный эксперт Александр Жилин о роли добровольцев в гибридной войне с Западом

18:34 29.01.2018

Антитеррористическая операция РФ в Сирии раскрыла глаза экспертному сообществу на важную роль, которую занимают ЧВК в современной войне

Военный эксперт Александр Жилин уверен, что за ЧВК будущее обеспечения обороноспособности России. По его словам, нашей стране приходится отвечать на вызовы, организованные «западными партнёрами».

Фото с сайта guardinfo.online

«Специалисты утверждают, что третья мировая война в значительной степени будет диверсионно-террористической и вестись силами террористических сетей и центров управления (сетецентрическая война) ими с участием частных военных компаний (ЧВК). Соответственно, чтобы эффективно противостоять таким боевым действиям противника, правильно организовать антисетецентрическую оборону, нужно иметь эффективные боевые структуры, тактику и стратегию. Превратить страну в осажденную крепость — значит априори проиграть эту войну. Мы вынуждены будем делать ставку на встречный бой, который только и может обеспечить победу над врагом», - заявил Жилин.

Подобного взгляда на развитие гибридной войны Запада и России придерживается сейчас большинство экспертов. Антитеррористическая операция РФ в Сирии раскрыла глаза экспертному сообществу на важную роль, которую занимают ЧВК в современной войне.

Как ранее неоднократно отмечалось в СМИ и соцсетях, российские добровольцы ЧВК Вагнера сыграли решающую роль в разгроме сирийских террористов. Вагнеровцы действовали в авангарде правительственных сил, выполняя штурмовые операции особой сложности.

Высокоточная артиллерия наших добровольцев, наводимая БПЛА, выбила террористов из западных кварталов Алеппо. Преимущество вагнеровцев в тактике и огневой мощи позволило оттеснить боевиков к Пальмире, после чего был проведён образцово-показательный ночной штурм «сирийской жемчужины» (вагнеровцы штурмовали Пальмиру в приборах ночного видения).

Далее последовал охват крупнейшей полевой группировки ИГИЛ (запрещена на территории России), с её последующим разгромом в районе Акербата. Акербатский успех сделал возможным операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. В образовавшую после «Акербата» брешь в позициях террористов ударил бронетанковый кулак российских добровольцев (танки, БТРы-80), который в итоге снял более чем тысячедневную осаду правительственного анклава.

Затем российские добровольцы провели уникальную операцию по форсированию Евфрата и организации форпоста на его восточном берегу. Разгром ИГИЛ довершили успешные штурмовые операции в Меядине и Абу-Кемале. На сегодняшний день вагнеровцы добивают разрозненные группировки боевиков в провинции Идлиб.
 

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 01:36
Гость: Журналист

по определению не может быть экспертом.
За исключением вопросов журналистики.
30.01.2018, 01:33
Гость: А ты не путай свою

свою личную шерсть с государственной!
"Военный эксперт Александр Жилин уверен, что за ЧВК будущее обеспечения обороноспособности России."
Военному эксперту Жилину следовало бы знать что круг решаемых ЧВК задач очень узок и специфичен. Можно даже сказать - деликатен.
И удельный вес ЧВК в обороноспособности страны - ничтожен.
Лоббирование закона о ЧВК уже проплачено.
30.01.2018, 01:13
Гость: из киева

Надо понимать, что Россия делает ставку на войну наемниками, несвязанными Женевским и Гаагским конвенциями о правилах и обычиях ведения войны? Творить злодеяния руками ИхТамНетов, а когда их будут брать за причиндалы - просто отрекаться от них, и пусть ЧВК само разбирается со своими работниками.
Оборотная сторона - на них конвенции тоже не распространяются. Чтобы подпадать под статус комбатантов, надо нести на своей униформе знак государственной или политической принадлежности, означающий сторону конфликта, берущую на себя юридическую ответственность за действия подразделения и его отдельных бойцов. Нет знака - не комбатант, а раз вооружен - значит, бандит. А в зоне боевых действий разговор с бандитами очень короткий.
Кстати, Римская и Византийская империи пали, когда стали воевать наемниками.
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