Антитеррористическая операция РФ в Сирии раскрыла глаза экспертному сообществу на важную роль, которую занимают ЧВК в современной войне

Военный эксперт Александр Жилин уверен, что за ЧВК будущее обеспечения обороноспособности России. По его словам, нашей стране приходится отвечать на вызовы, организованные «западными партнёрами».

Фото с сайта guardinfo.online

«Специалисты утверждают, что третья мировая война в значительной степени будет диверсионно-террористической и вестись силами террористических сетей и центров управления (сетецентрическая война) ими с участием частных военных компаний (ЧВК). Соответственно, чтобы эффективно противостоять таким боевым действиям противника, правильно организовать антисетецентрическую оборону, нужно иметь эффективные боевые структуры, тактику и стратегию. Превратить страну в осажденную крепость — значит априори проиграть эту войну. Мы вынуждены будем делать ставку на встречный бой, который только и может обеспечить победу над врагом», - заявил Жилин.

Подобного взгляда на развитие гибридной войны Запада и России придерживается сейчас большинство экспертов. Антитеррористическая операция РФ в Сирии раскрыла глаза экспертному сообществу на важную роль, которую занимают ЧВК в современной войне.

Как ранее неоднократно отмечалось в СМИ и соцсетях, российские добровольцы ЧВК Вагнера сыграли решающую роль в разгроме сирийских террористов. Вагнеровцы действовали в авангарде правительственных сил, выполняя штурмовые операции особой сложности.

Высокоточная артиллерия наших добровольцев, наводимая БПЛА, выбила террористов из западных кварталов Алеппо. Преимущество вагнеровцев в тактике и огневой мощи позволило оттеснить боевиков к Пальмире, после чего был проведён образцово-показательный ночной штурм «сирийской жемчужины» (вагнеровцы штурмовали Пальмиру в приборах ночного видения).

Далее последовал охват крупнейшей полевой группировки ИГИЛ (запрещена на территории России), с её последующим разгромом в районе Акербата. Акербатский успех сделал возможным операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. В образовавшую после «Акербата» брешь в позициях террористов ударил бронетанковый кулак российских добровольцев (танки, БТРы-80), который в итоге снял более чем тысячедневную осаду правительственного анклава.

Затем российские добровольцы провели уникальную операцию по форсированию Евфрата и организации форпоста на его восточном берегу. Разгром ИГИЛ довершили успешные штурмовые операции в Меядине и Абу-Кемале. На сегодняшний день вагнеровцы добивают разрозненные группировки боевиков в провинции Идлиб.

