Поиски экипажа пропавшего судна «Восток» прекратили

Активная фаза поисковой операции в районе пропажи рыболовецкого судна «Восток» в Японском море прекращена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Владивостокский координационно-спасательный центр.

Представитель центра пояснил агентству, что по прошествии пяти дней надежды найти живыми людей с «Востока» нет. Он добавил, что поиски будут продолжены судами, проходящими в районе пропажи «Востока».

Судно, на борту которого находилось 20 человек, пропало 25 января. После подачи аварийного сигнала оно перестало выходить на связь. К месту происшествия были направлены спасательные суда и авиация. За пять дней, по данным главка МЧС по Приморскому краю, обследовано свыше 26,6 тысячи квадратных километров. Удалось найти только несколько спасательных жилетов, два пустых плота и бытовой мусор.

