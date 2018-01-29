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Поиски экипажа пропавшего судна «Восток» прекратили

20:02 29.01.2018
Фото с сайта 86.mchs.gov.ru
Фото с сайта 86.mchs.gov.ru
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Активная фаза поисковой операции в районе пропажи рыболовецкого судна «Восток» в Японском море прекращена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Владивостокский координационно-спасательный центр.

Представитель центра пояснил агентству, что по прошествии пяти дней надежды найти живыми людей с «Востока» нет. Он добавил, что поиски будут продолжены судами, проходящими в районе пропажи «Востока».

Судно, на борту которого находилось 20 человек, пропало 25 января. После подачи аварийного сигнала оно перестало выходить на связь. К месту происшествия были направлены спасательные суда и авиация. За пять дней, по данным главка МЧС по Приморскому краю, обследовано свыше 26,6 тысячи квадратных километров. Удалось найти только несколько спасательных жилетов, два пустых плота и бытовой мусор.
 

Темы: Россия, Приморский край, Спасательно-поисковые операции в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 23:12
Гость: Зоя

Что значит погибли? Нашли тела рыбаков? Нет, значит они могут быть живы и ждать помощи.
Вам сказано, 49 суток продержались люди в схожих условиях в 1960 году.
29.01.2018, 22:33
Гость: Владимир

потому что уже все погибли и дело не в равнодушии , надо принимать все как есть
29.01.2018, 20:45
Гость: Зоя

Как легко они отказались спасать терпящих бедствие рыбаков!
А Зиганшин с товарищами в 1960 году 49 суток без воды и еды дрейфовали в океане и все-таки выжили. А тут всего 5 суток прошло!
Почему такое равнодушие к жизням людей?
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