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Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России

16:25 29.01.2018
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным.

Как следует из доклада Счетной палаты, проверившей деятельность министерств за 2015−2016 годы и первую половину 2017-го, федеральные ведомства потратили за указанное время на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей.

Больше всего таких заказов сделали Минэнерго и Минпромторг - 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», - считают в Счетной палате.

Счетная палата направит итоги проверки в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, в администрацию президента РФ, а также депутатам Госдумы и сенаторам.

Отмечается, что Минпромторг закупал услуги у контрагентов при наличии соответствующих специализированных департаментов.

Предположительно, речь идет о системной практике, а не эпизодическом привлечении сторонних организаций к работе министерств. Это создает риски двойного расходования бюджетных средств, коррупционные возможности, опасность утечки информации, а также позволяет частным структурам влиять на госполитику, полагают аудиторы. 

Темы: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 21:27
Гость: Злой-2

Не гоже обвинять руководство страны не имея на то веских доказательств. Еще в Библии говориться "Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при разве двух или трех свидетелях." 1 послание святого апостола Павла Тимофею глава 5 стих 19. У вас есть свидетельства, что "из них 50% не меньше главному". Так ведь можно и под суд за клевету попасть.
29.01.2018, 21:11
Гость: Algol - пояснение

Вот оттуда и олигархат .
кроме конечно титушек - им давай повышенные проценты
Сщась разбежались - наглецы
Они же и против государства будут своим ничего нечегонделанием.
НУЖЕН ОТКАЗ ОТ ИХ ДЕНЕГ.
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Ессли ксть условно "хранители" то это по управлению (разумееться за плату) а не собственность их.
А эти ..... без меры. Казлы ))))))))))))
29.01.2018, 21:01
Гость: геннадий

Минэнерго реформировал Чубайс?
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