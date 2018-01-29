Минэнерго и Минпромторг уличили в предательстве интересов России

Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным.

Как следует из доклада Счетной палаты, проверившей деятельность министерств за 2015−2016 годы и первую половину 2017-го, федеральные ведомства потратили за указанное время на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей.

Больше всего таких заказов сделали Минэнерго и Минпромторг - 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», - считают в Счетной палате.

Счетная палата направит итоги проверки в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, в администрацию президента РФ, а также депутатам Госдумы и сенаторам.

Отмечается, что Минпромторг закупал услуги у контрагентов при наличии соответствующих специализированных департаментов.

Предположительно, речь идет о системной практике, а не эпизодическом привлечении сторонних организаций к работе министерств. Это создает риски двойного расходования бюджетных средств, коррупционные возможности, опасность утечки информации, а также позволяет частным структурам влиять на госполитику, полагают аудиторы.