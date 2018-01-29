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Фотографию с парада Победы признали демонстрацией нацистской символики

16:36 29.01.2018
Фото: Евгений Халдей/Фотохроника ТАСС
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Судья Исакогорского районного суда города Архангельска оштрафовала 59-летнего Михаила Листова на 1 тыс. рублей за публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года.

Инцидент произошел 19 января 2018 года в Архангельске. Судья Елена Костылева оштрафовала Михаила Листова, объяснив свое решение статьей 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Статья подразумевает наказание в виде штрафа до 2 тыс. рублей и ареста до 15 суток.

В решении судьи также говорится, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны», пишет ВЗГЛЯД.

«Я родился в СССР и ненавижу нацизм в любом его проявлении. Оба моих деда погибли в Великой Отечественной войне», – заявил Михаил архангельскому изданию 29.ru.

Михаил отказался признавать свою вину и подписывать протокол о правонарушении, потому что считает, что в деле есть серьезные ошибки.

Сенатор Антон Беляков разместил информацию об этом инциденте на своей странице в Facebook, сообщив, что считает решение судьи незаконным: «К моему глубокому сожалению, за последнее время это далеко не первый случай, когда пользователей соцсетей штрафуют и даже подвергают аресту за размещенные ими фотографии времён Великой Отечественной войны. И это многим блогерам, журналистам и их читателям «причиняет страдание». Это «причиняет страдание» и лично мне, поскольку я регулярно размещаю публикации о подвигах советских людей в дни Великой Отечественной войны с хэштегом #чтобыпомнили. Я полагаю, что подобной судебной практике необходимо положить конец. Поэтому я совершенно осознанно принял решение опубликовать снимок, за который был оштрафован архангельский блогер».

По его словам, люди, увидев эту фотографию, могут снова вспомнить об этом дне и хотя бы на мгновение ощутить бесконечную радость победы нашего народа в жуткой и кровопролитной бойне, развязанной фашистами.

«И никто не сможет убедить меня в том, что делать этого не нужно, потому что это наша Гордость, наша Память, наша Слава и наша Победа. Потому что на этой войне, унесшей миллионы жизней, погибли два моих деда, и потому что их ордена и медали я бережно храню», – подытожил Беляков.

По словам сенатора Владимирской области, он намерен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей, чтобы там смогли дать объективную оценку деятельности судьи Костылевой.

Темы: Судебная система в России, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 00:24
Гость: вот Тебе, и Ха!

Судья лишь пешка в этой игре, а вот, кто заказчик? За два месяца до праздника начали лодку раскачивать,значит у кого-то руки чешутся, кто-то по-ночам не спит.
30.01.2018, 00:08
Гость: Офицер

"Птенцы ЕГЭ" - великолепно названо! Вопрос: кто привел этого человека в суд? Кто его задержал для составления протокола? У нас, видать, уже стаи этих "птенцов ЕГЭ"
29.01.2018, 23:55
Гость: Хмы

Диплом купила в метро на переходе с радиальной на кольцевую линию Белоруской.
Один недостаток в дипломе не было фотографии.
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