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С россиян хотят взимать плату за регистрацию смартфонов и планшетов

11:43 30.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обязать россиян регистрировать электронные гаджеты по уникальным IMEI-идентификаторам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, направленный в Совет Федерации и в Открытое правительство.

Авторы инициативы предлагают разделить все электронные гаджеты с sim-картами на три списка: белый, серый и черный. В последний список войдут запрещенные к использованию IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования, номер, делающий уникальным каждое устройство) украденных или ввезенных незаконно устройств.

Предполагается, что реестр будет регулировать оборот смартфонов, планшетов, роутеров и охранных сигнализаций. При этом регистрацию предлагается сделать платной с возможностью бесплатной регистрации 1 смартфона в год. При ввозе второго устройства с абонента предложено взимать плату в размере 20 долларов и каждого последующего — 30.

Авторы инициативы считают, что это нововведение поможет бороться с нелегальным ввозом и оборотом контрафактных мобильных устройств, а также позволит оперативно блокировать гаджеты при их краже или утере. 

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Планшетный компьютер, Семейство планшетов iPad, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 14:49
Гость: Агроном 64

"это нововведение поможет бороться с нелегальным ввозом и оборотом контрафактных мобильных устройств"
В нашей стране будто полиции и д.р. органов нет! если бороться, то опять нужно с пользователей бабло снять!!!!!!!!!!!

Задолбали! налоги подымают постоянно, штрафами обложили как бизнесс, так и простых людей и всё мало!!!! твари
30.01.2018, 12:31
Гость: 1

На смартфон ставят ROOT и запросто меняют IMEI. На форумах про перепрошивку всё пошагово расписано для каждой модели аппарата. И это не запрещено.
Что они там регистрировать собрались не понятно, если любой желающий запишет в свой аппарат IMEI любого другого человека.
30.01.2018, 12:24
Гость: Депутат

Это очень полезная и нужная инициатива снизу. Во всём надо вводить платные регистрации, это очень полезно для наполнения бюджета. Мы поставим этот вопрос на голосование. Так же можно придумать штрафы за что-нибудь. Главное дело начать.
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