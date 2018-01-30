С россиян хотят взимать плату за регистрацию смартфонов и планшетов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обязать россиян регистрировать электронные гаджеты по уникальным IMEI-идентификаторам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, направленный в Совет Федерации и в Открытое правительство.

Авторы инициативы предлагают разделить все электронные гаджеты с sim-картами на три списка: белый, серый и черный. В последний список войдут запрещенные к использованию IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования, номер, делающий уникальным каждое устройство) украденных или ввезенных незаконно устройств.

Предполагается, что реестр будет регулировать оборот смартфонов, планшетов, роутеров и охранных сигнализаций. При этом регистрацию предлагается сделать платной с возможностью бесплатной регистрации 1 смартфона в год. При ввозе второго устройства с абонента предложено взимать плату в размере 20 долларов и каждого последующего — 30.

Авторы инициативы считают, что это нововведение поможет бороться с нелегальным ввозом и оборотом контрафактных мобильных устройств, а также позволит оперативно блокировать гаджеты при их краже или утере.