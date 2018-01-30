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Депутат «Единой России» предложил не сажать коррупционеров

12:45 30.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Госдуму внесен проект поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий изменение наказания за коррупционные преступления, а также мошенничество в сфере компьютерной информации.

Депутат от "Единой России", первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева предложила не применять к преступникам меры, связанные с лишением свободы, передает Накануне.RU.

Такие виды наказаний, как арест, ограничение и лишение свободы, депутат предлагает заменить принудительными работами. Это будет способствовать снижению численности осужденных за указанные преступления и "восстановлению социальной справедливости", говорится в проекте закона. Депутат также обращает внимание на экономию бюджетных средств, расходы на содержание одного заключенного в 2018 г. составляют 363,4 тыс. руб.

"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", - отмечает Гусева.

Проект внесен в Госдуму сегодня и пока не получил отзывов.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 15:27
Гость: Это

она о себе заранее радеет.
30.01.2018, 15:17
Гость: +++

=Депутат «Единой России» предложил не сажать коррупционеров=

Правильно. Коррупционеров надо награждать медалями "За доблестный труд".
30.01.2018, 15:10
Гость: Коррупционеров сажать нельзя!

Они наше единственное национальное достояние,оставленное нам Путиным.
Беречь их надо...лелеять...а не сажать.
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