Сечин назвал справедливую стоимость «Роснефти»

Объективная стоимость «Роснефти» составляет примерно 130 миллиардов долларов. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин в рамках своего визита в Германию.

«Здесь надо учитывать, что факторы, которые привели к снижению стоимости — это политические решения, в частности ввод санкций против компании. Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию». — отметил Сечин. Настоящая стоимость «Роснефти», по его словам, значительно выше. «Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 миллиардов долларов. Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании. Если вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе — компания «Роснефть». Себестоимость нашей добычи — тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти».

Предприниматель рассказал, что нефтяная компания планирует инвестировать 600 млн евро в модернизацию и развитие своих предприятий сфере нефтепереработки в Европе.

Нефтеперерабатывающий завод в германском городе Шведте демонстрирует, как «инфраструктура позволяет эффективно поставлять нефть с месторождений в Западной Сибири в центр Европы, обеспечить здесь эффективную переработку, приблизиться к рынку потребления», — сказал Сечин. «Мы стремились к получению контроля в НПЗ Шведта, получили контрольный пакет акций и считаем, что это один из наших самых успешных проектов в Европе», — добавил глава «Роснефти».

Сечин позитивно оценил совместные достижения новых инвесторов: «У нас есть совместные проекты на территории Китая. В их адрес, начиная с этого года, мы будем поставлять дополнительные 10 млн тонн нефти».

Сечин добавил, что для компании это «неплохо», так как Китай отличается ростом потребления. «Мы будем использовать все возможности наших новых партнеров также для наращивания работы с Китаем. Но тревог тут не должно возникать. В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 млн т в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю», — подчеркнул он.

Также Сечина спросили, видит ли он себя менеджером или политиком.

«Знаете, это непростой вопрос. Мне кажется, что я прожил уже несколько жизней, совершенно разных. Поэтому сказать однозначно непросто. Но я думаю, что правильное определение — менеджер. Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил свое место — менеджер», — ответил предприниматель, добавив, что никакой политики здесь нет, ведь нефтяной бизнес — конкурентный, и главное в нем, по мнению Сечина, контрактные обязательства.

Он добавил, что гордится своими достижениями на посту главы компании: «Нам кое-что удается, это правда. Когда мы начали заниматься компанией 18 лет назад, она добывала 4 млн т нефти. Сегодня она добывает в жидком эквиваленте 281 млн т. Это — неплохой результат».