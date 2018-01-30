В СКР назвали возможные причины пропажи судна «Восток»

У следствия есть три версии, касающиеся возможных причин пропажи рыболовного судна «Восток» в Японском море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СКР Дарью Немцеву.

По ее словам, ЧП с судном могло произойти в результате неблагоприятных погодных условий, технической неисправности или нарушении правил судовождения. В настоящий момент следствие располагает объективными данными о штормовой погоде в предположительном районе пропажи «Востока» в момент срабатывания аварийного буя.

Следователи допросили несколько свидетелей, изъяли документацию на судно у его владельца и в портах. Кроме того, они намерены досмотреть предметы, которые были обнаружены спасателями.

«Восток», на борту которого находились 20 человек, пропал 25 января. На судне сработал аварийный радиобуй, после чего оно перестало выходить на связь. В район пропажи были направлены спасательные суда и самолеты. За пять дней поисков удалось обнаружить несколько спасательных жилетов, два пустых плота, рыболовецкий буй, спасательные круги и бытовой мусор с судна. Активная фаза поисковой операции завершена. По словам спасателей, надежды обнаружить экипаж «Востока» живым не осталось. Поиски будут продолжать суда, проходящие в данной районе.

