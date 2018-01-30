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Школьники будут изучать цивилизационное наследие России

20:45 30.01.2018
Фото с сайта mon.gov.ru
Фото с сайта mon.gov.ru
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Российским школьникам на уроках и вне их будут преподавать цивилизационное наследие страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минобрнауки Татьяну Синюгину.

Она пояснила, что разработка данного раздела для включения его в образовательный стандарт поручена президентом России Владимиром Путиным министерствам образования и культуры.

«И для нас очень важно понимать, чем мы содержательно наполним раздел. Важно, чтобы там были наши такие общероссийские ценности — то, что действительно является основой. Но в то же время в этом разделе должно оставаться для каждого региона содержательное наполнение — то, что есть у них», - цитирует агентство чиновницу.

Новый раздел будет включен в образовательные стандарты по географии, иностранным языкам, истории, литературе, обществознанию. Синюгина подчеркнула, что просвещением школьников на данную тему учителя должны заниматься не только на уроках, но также использовать для этого походы в музеи и театры.

В настоящее время Минобрнауки создает рабочую группу для подготовки раздела. В ее состав войдут педагоги, музейные работники и деятели искусства.
  

Темы: Россия, Школьное образование в России, Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 22:46
Гость: Реплика

Замысел хороший. Необходимо конкретизировать и создать единый блок достижений, свершений и открытий русских, внесших весомый вклад как в европейскую, так и мировую цивилизацию. А то некоторые не знают элементарных вещей. Однако, я опасаюсь, что понапишут и всяких глупостей в контексте толерантных реверансов в адрес этноменьшинств и "полиэтнической цивилизации". Напишут конечно. Только ведь смешно будет.
30.01.2018, 22:34
Гость: иван

какие уивилизационные ценности будут изучать школьники когда на их глазах происходят такие события и действия как ненависть непризнание старших отьем детей из семей наркомания везде трубят о коррупции миллиардеры одни выживают другие живут в немыслимой роскоши всякие вписки с сексом рьянство разврат эти ценности есть а других пока нет
30.01.2018, 21:54
Гость: Патриот Золотой Орды

Главное - чтобы им рассказывали про гнилой Запад и добрые Юг и Восток. Хватит вредных басен будто наши джигиты кого-то резали. Они просто наводили Закон и Порядок.
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