Школьники будут изучать цивилизационное наследие России

Российским школьникам на уроках и вне их будут преподавать цивилизационное наследие страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минобрнауки Татьяну Синюгину.

Она пояснила, что разработка данного раздела для включения его в образовательный стандарт поручена президентом России Владимиром Путиным министерствам образования и культуры.

«И для нас очень важно понимать, чем мы содержательно наполним раздел. Важно, чтобы там были наши такие общероссийские ценности — то, что действительно является основой. Но в то же время в этом разделе должно оставаться для каждого региона содержательное наполнение — то, что есть у них», - цитирует агентство чиновницу.

Новый раздел будет включен в образовательные стандарты по географии, иностранным языкам, истории, литературе, обществознанию. Синюгина подчеркнула, что просвещением школьников на данную тему учителя должны заниматься не только на уроках, но также использовать для этого походы в музеи и театры.

В настоящее время Минобрнауки создает рабочую группу для подготовки раздела. В ее состав войдут педагоги, музейные работники и деятели искусства.

